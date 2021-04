Les supports de charge ESR MagSafe fonctionnent à la maison ou dans la voiture

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques quotidiennes qui facilitent un peu la vie. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir en vedette.

Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12, MagSafe est facilement apparu comme l’une des caractéristiques les plus déterminantes de cette génération de téléphones Apple. Bien qu’il existe de nombreuses alternatives au câble de charge officiel MagSafe, les supports plus abordables ne sont pas encore aussi répandus. Aujourd’hui, nous examinons donc deux modèles différents de la série HaloLock d’ESR, qui apportent une charge magnétique sans fil sur votre bureau ou sur le tableau de bord de votre voiture. Notre dernier Testé avec 9to5Toys explore à quel point ces supports de charge ESR MagSafe économiques peuvent être bons.

Pratique avec les supports de charge MagSafe d’ESR

La série HaloLock d’ESR propose une collection d’étuis et de supports de chargement pour iPhone 12, mais nous nous concentrons aujourd’hui sur une paire de ses derniers ajouts à la gamme. Arborant des conceptions similaires, les deux supports de charge ESR MagSafe arrivent pour garder votre combiné en vue, que ce soit au bureau ou en déplacement.

Bien que chacun présente un design sur mesure pour s’adapter à l’endroit où ESR a l’intention de les placer, les deux chargeurs magnétiques sans fil fonctionnent avec la norme MagSafe d’Apple. À partir de 23 $, ce sont certainement certaines des options les plus abordables du marché, et elles y parviennent en se retirant de la certification officielle MagSafe pour laquelle les offres de Belkin ont opté. Cela implique une prise en charge de vitesses de charge de 7,5 W seulement, mais toutes les mêmes fonctionnalités magnétiques.

Voici un aperçu de la fiche technique:

Aucune pièce jointe n’est nécessaire, grâce à une puissante bague magnétique HaloLock intégrée qui se verrouille magnétiquement sur votre téléphone. Un étui magnétique officiel ou un étui ESR HaloLock est recommandé pour les terrains accidentés Prend en charge la charge rapide sans fil de 7,5 W compatible avec l’iPhone 12. Nécessite un chargeur de voiture ou un port USB-A prenant en charge la charge rapide 18 W QC. ventouse puissante et réutilisable. Librement réglable pour faciliter la recherche de l’angle le plus confortable.

La prise de 9to5Toys:

Les derniers supports de charge HaloLock d’ESR entrent avec des conceptions économiques, comme en témoignent les étiquettes de prix plus abordables. Mais valent-ils vraiment la peine d’être ramassés plutôt que d’économiser de l’argent supplémentaire pour des modèles plus haut de gamme? Cela dépend du modèle que vous regardez.

Les deux unités que nous examinons aujourd’hui partagent bon nombre des mêmes caractéristiques. Il existe le même chargeur sans fil magnétique de 7,5 W qui prend en charge la norme MagSafe d’Apple, ainsi qu’une entrée USB-C pour le chargement. Chacun des supports de charge ESR MagSafe a des conceptions ajustables, mais la mesure dans laquelle vous pouvez modifier l’angle de vue dépend de la façon dont vous notez les modèles de voiture ou de bureau.

Le modèle compatible avec le bureau comporte quatre points d’articulation qui vous permettent d’obtenir à peu près l’angle parfait. Chacune des articulations est assez rigide, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’ajuster les choses encore et encore. La version du tableau de bord se décompose en trois emplacements différents où vous pouvez modifier l’angle et offre une grande partie du même design robuste.

Mais sans doute, la chose la plus importante qu’ESR fait correctement avec ses supports de charge MagSafe est la connexion magnétique réelle. Souvent, avec des accessoires tiers compatibles MagSafe, la prise réelle n’est pas aussi forte que celle de leurs homologues officiels Apple. Bien que ce soit un peu vrai ici, les deux modèles sont assez plus puissants que celui du chargeur Aukey que j’ai récemment vérifié.

C’est particulièrement pertinent avec la version embarquée, car elle doit gérer le maintien de votre iPhone 12 en place tout en parcourant des routes plus accidentées. Et après avoir mis cela à l’épreuve plus tôt dans la semaine alors que je me frayais un chemin à travers ce qui semblait être un tronçon sans fin d’autoroute en construction, la monture a très bien résisté aux nids-de-poule, aux bosses et à divers autres dangers.

En termes d’inconvénients, il n’y en a vraiment que deux qui me viennent à l’esprit. Le premier est un problème qui affecte tous les accessoires MagSafe tiers: la prise en charge de vitesses de charge de 7,5 W. Cela pourrait être un problème pour certains, mais dans la voiture, compter sur une sortie plus lente n’est pas aussi important que les chargeurs à domicile de mon utilisation.

Le seul autre inconvénient est que le pad MagSafe réel est assez grand. Ceux qui ont un iPhone 12 mini peuvent trouver cette option un peu trop disgracieuse, mais ce n’est pas si mal sur l’iPhone 12 / Pro. Quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas aussi élégant que certaines des options les plus haut de gamme.

Donc, à la fin de la journée, les deux valent certainement la peine d’être pris en compte pour votre configuration de charge, mais le support ESR Car MagSafe est clairement plus un incontournable dans mon livre. Il n’y a vraiment pas trop de supports de tableau de bord encore compatibles avec la norme magnétique, et ESR offre à peu près tout ce que je pourrais souhaiter. Bien sûr, il pourrait être fait de plastiques légèrement plus haut de gamme, mais il fait certainement le travail.

L’une de mes choses préférées à propos du modèle de voiture est que MagSafe fonctionne de manière passive, je peux donc toujours coller mon iPhone sur le support et toujours brancher un câble Lightning pour CarPlay. Cela pourrait aller à l’encontre du but de cette monture de chargement, mais pour quelqu’un d’aussi enraciné dans l’écosystème MagSafe que moi, la simplicité est certainement appréciée.

