Les Suprêmes contre. Les Beatles

À la fin de 1964, les lignes de bataille étaient tracées. Un groupe de chaque côté de l’Atlantique s’était imposé comme la crème de la crème de chaque pays. Ce Noël-là, le plus sympathique des concours pop était prêt : les suprêmes vs. Les Beatles – et les deux ont gagné.

Les groupes ont chacun connu une année de succès incroyable, notamment sur le marché américain. À l’aube de décembre, le trio Motown, après cinq singles consécutifs classés en dessous du Top 20 pop, avait marqué deux géants n ° 1 d’affilée avec « Where Did Our Love Go » et « Bébé d’amour. » Dans le même laps de temps, le quatuor de Liverpool a placé 28 titres époustouflants sur le Hot 100, marquant dans de nombreux cas des succès des deux côtés de leurs sorties. Quatre de leurs singles étaient n°1.

Chaque groupe avait un autre single à venir en 1964. Pour les Supremes, c’était « Come See About Me », pour les Beatles, « I Feel Fine ». Le match était en marche. Les Supremes se sont classés trois semaines à l’avance, à la mi-novembre, à la 66e place. Début décembre, « I Feel Fine » a rejoint la course, passant directement au n°22.

Sur le Hot 100 du 19 décembre, « Viens me voir » a terminé son ascension au n ° 1, le troisième de l’année des filles de la Motown. Mais ils n’ont pas revendiqué le sommet des charts de Noël, car sur le graphique suivant, les Beatles ont dépassé les Supremes et « I Feel Fine » a régné pendant trois semaines, devenant le premier champion de 1965.

Puis, étonnamment, le single de Tamla est revenu, se rattrapant en remplaçant les Scousers pour une deuxième semaine au sommet à la mi-janvier. « She’s A Woman », le revers de « I Feel Fine », est devenu lui-même un hit n ° 4, donnant aux Beatles un total de 30 entrées au palmarès des singles pour l’année civile 1964. La bataille des géants se poursuivra en 1965 et Bien au delà.

