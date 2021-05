Les Suprêmes pleurent une grande âme

Alors qu’ils avaient tout conquis avant eux au milieu des années 1960, les Supremes ne pouvait certainement pas être accusé de manquer de polyvalence.

La vision de Berry Gordy d’un trio d’artistes dont l’attrait pouvait traverser tous les genres et tous les groupes démographiques s’est concrétisée dans un blizzard de 1964-1965 de trois albums en seulement six mois. Le groupe s’est adressé Beatlemania et le début de l’invasion britannique (A Bit Of Liverpool), la scène de Nashville (dans une certaine mesure, au moins sur The Supremes Sing Country, Western & Pop), puis le décès récent d’un homme de l’âme séminal, sur We Remember Sam Cooke.

Florence brille

Le grand styliste vocal et auteur-compositeur est décédé prématurément en décembre 1964, ce qui a incité les Supremes à entrer en studio dans la nouvelle année pour couper une collection de Cookeles chansons les plus aimées de. Ils comprenaient les immortels «You Send Me», «Chain Gang» et «Wonderful World». Au milieu de la prépondérance habituelle des voix principales par Diana Ross, il y avait aussi une chance pour Florence Ballard de briller, alors qu’elle montait au centre de la scène pour la clôture «(Ain’t That) Good News».

Alors que le groupe continuait à être commercialisé auprès du public le plus large possible, We Remember Sam Cooke est entré dans la liste des albums américains – avec un modeste numéro 139 – le 8 mai 1965. C’était alors même qu’ils montaient en flèche le Hot 100, 66- 38 cette même semaine, avec la chanson qui deviendra leur cinquième single consécutif n ° 1, «Back In Your Arms Again». Pendant ce temps, la musique de Sam est devenue une partie de leur set live, y compris au Copacabana à New York. L’album The Supremes At The Copa y fut enregistré, avec un medley Cooke, à l’été 1965.

‘Belles interprétations de son matériel’

We Remember Sam Cooke n’a culminé qu’à la 75e place du palmarès des LP pop de Billboard, mais a atteint la 5e place du compte à rebours R&B. La critique du magazine a déclaré avec enthousiasme que «le salut du trio à Cooke se traduit par de fines interprétations de son matériel et montre leur polyvalence alors qu’ils passent du bruyant ‘Chain Gang’ au rythme doux de ‘Only Sixteen’, à une version sauvage et rock de ‘ Secouer.'”

L’hommage était poignant pour le groupe, d’autant plus qu’ils avaient rencontré Cooke au début de leur carrière à Motown, alors qu’ils cherchaient le succès qui s’était avéré initialement insaisissable. Dans son autobiographie Dreamgirls, Mary Wilson se souvient d’avoir été présentées à Sam au célèbre Flame Bar & Grill de Detroit, où il «nous a souhaité bonne chance et nous a dit de continuer le bon travail. Nous étions tellement ravis.

