Les surfaces contaminées peuvent ne pas être une raison majeure de la propagation du COVID : étude

in

L’amélioration de la gestion des patients en soins intensifs et le respect des protocoles de nettoyage à l’intérieur de l’hôpital ont permis de réduire considérablement la contamination virale (Photo d’archive: .)

Nouvelle recherche : Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’UC (Université de Californie) confirme qu’il existe une faible probabilité que la contamination par le SRAS-CoV-2 sur les surfaces hospitalières soit infectieuse. L’étude a été publiée le 24 juin dans PLOS ONE et menée à l’UC Davis Medical Center. Angela Haczku, immunologiste respiratoire et auteur principal de l’étude, a déclaré que notre équipe a été la première à identifier que les séquences du virus SARS-CoV-2 pouvaient être comprises à partir d’écouvillons environnementaux prélevés sur les surfaces des hôpitaux.

L’année dernière, en avril, à la suite d’une épidémie de COVID-19 parmi le personnel hospitalier, une équipe interdisciplinaire a commencé à enquêter s’il y avait une contamination virale dans les surfaces fréquemment utilisées des hôpitaux/installations médicales telles que les soins intensifs et les zones de réunion du personnel du centre médical UC Davis. À cette époque, le rôle des surfaces propageant le virus a attiré l’attention de nombreuses personnes, y compris les chercheurs et les scientifiques. Ils ont commencé à collecter plusieurs échantillons au cours de la première (avril 2020) et de la deuxième (août 2020) vagues de COVID à partir des surfaces et également des filtres CVC de l’hôpital. Les chercheurs ont analysé les écouvillons prélevés sur les surfaces pour l’ARN du SRAS-CoV-2 afin de vérifier l’infectivité. Il a également évalué la pertinence de l’ARN pour le séquençage.

Malgré une augmentation significative des cas de COVID-19 parmi les patients hospitalisés au cours de la deuxième vague, l’équipe a découvert que seulement 2% des écouvillons collectés étaient positifs en août. Alors que 11% des écouvillons ont été testés positifs lors de la première vague en avril de la même année.

L’amélioration de la gestion des patients en soins intensifs et le strict respect des protocoles de nettoyage à l’intérieur de l’hôpital ont contribué à réduire considérablement la contamination par le virus, a déclaré Haczku, professeur de médecine, directeur du UC Davis Lung Center.

Leçons du séquençage du génome

L’étude a montré que par le séquençage du génome, le SRAS-CoV-2 pouvait même être détecté à partir d’échantillons qui autrement seraient indétectables en utilisant d’autres méthodes de test courantes telles que les tests PCR. Le résultat a également démontré que l’ARN du SRAS-CoV-2, même après avoir été collecté sur une surface, n’était pas infectieux. L’étude soutient l’hypothèse que les surfaces contaminées peuvent ne pas être une raison majeure de propagation de la maladie COVID-19.

Selon David Coil, scientifique du projet et premier auteur, au UC Davis Genome Center, le séquençage du génome effectué à la surface de l’hôpital en collectant des échantillons d’écouvillonnage était très important. À l’aide de séquences génomiques virales précises, les chercheurs ont pu comprendre le comportement de l’infection – comment une infection se déplace.

L’étude a été financée par un UC Davis CRAFT Award et The Chester Robbins Endowment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.