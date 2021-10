Les surfaces d’artefacts rares de Michael Jackson pourraient être à vous pour un prix important

Les fanatiques de Michael Jackson ont la chance d’enchérir sur un objet personnel qu’il a laissé derrière lui. Selon TMZ, la demande de passeport du roi de la pop est à gagner pour 75 000 $. C’est un morceau rare de l’histoire de Jackon équipé de sa signature et de sa photo personnelle. L’article est actuellement en vente via Moments In Time.

Selon le rapport, Jackson a perdu son passeport et a dû remplir une demande de remplacement. On ne sait pas comment il l’a perdu, mais le remplacer immédiatement était une nécessité pour la superstar mondiale. L’application comprend 4 photos d’identité dans l’application de Jackson, mettant en vedette un Jackson aux cheveux longs avec une chemise blanche.

Les photos sont des Polaroids, qui étaient populaires dans les années 1990 et qui ont récemment fait leur grand retour. Jackson ne sourit pas sur les photos mais il a l’air emblématique. Les photos pourraient facilement être une photo promotionnelle pour un projet.

Jackson a indiqué « artiste » comme son travail sur l’application. Sa signature, qui est convoitée, est assez grande. Jackson a une grande calligraphie.

Les articles qui appartenaient auparavant à Jackson ont déjà été vendus. En 2020, 70 des précieuses sculptures en bronze de Jackson ont été mises en vente par Live Auctioneers. De nombreux articles à vendre étaient présentés dans son célèbre ranch et parc d’attractions de Santa Barbara, Never Land, du nom de Peter Pan, l’idole de longue date de Jackson. Parmi les autres articles à vendre, citons le premier contrat de label des Jackson 5, signé par le patriarche de la famille, Joe Jackson.

Les fans pouvaient également enchérir sur la veste de style militaire de Jackson par Tompkins et Bush, quelques-uns de ses célèbres chapeaux Fedora, des lunettes de soleil aviateur, un uniforme de groom, une ceinture en cuir et d’autres articles signés, notamment des CD, des coffrets et des photos. Il y avait aussi quelques articles de marchandise de la tournée, y compris des laissez-passer et des t-shirts de la tournée Dangerous. Les fans avaient un mois pour enchérir sur les articles.

La vente aux enchères spécifique a eu lieu au milieu de la succession de Jackson luttant pour protéger son héritage au milieu du documentaire de HBO Leaving Neverland, dans lequel deux hommes détaillent des années d’abus sexuels présumés de la part de Jackson, commençant alors qu’ils étaient de jeunes garçons. La famille de Jackson nie les allégations. L’icône décédée a également maintenu son innocence au cours de sa vie.