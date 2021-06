Les surprises des deux meilleurs Quintettes défensifs de la NBA 2021

La NBA continue de proposer des conclusions sur tout ce qui a été vu en saison régulière à travers ses célèbres récompenses, et l’une des plus appréciées est d’établir quel serait le meilleur quintette défensif. Après quoi Rudy Gobert reçu le prix du meilleur défenseur de l’année, les autres membres du quintette seraient Ben Simmons, Draymond Green, Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday, une équipe parfaitement équilibrée. Il est très surprenant qu’il n’y ait pas un seul joueur des Los Angeles Lakers dans le top 10 des défenseurs, malgré le fait que l’équipe de Los Angeles ait présenté la meilleure note défensive de la saison. Joël Embiid et Matysse Thybulle par Sixers, Bam Adebayo et Jimmy Butler par la chaleur, ainsi que Léonard Kawhi, complétez la liste.

