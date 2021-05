Les surprises positives en matière de revenus ne sont pas surprenantes

Les bénéfices des entreprises continuent de surpasser les attentes – comme d’habitude… comment ce jeu fonctionne… ce que les prévisions de bénéfices nous disent… à quoi s’attendre du marché

Une autre saison de résultats, une autre série de «surprises» positives qui ne devraient vraiment pas surprendre.

Voici où se trouvaient de nombreux titres il y a quelques semaines, avant le début de la saison des résultats du premier trimestre…

Voici comment la presse a commencé à changer d’avis quelques jours après le début de la saison des résultats…

Et voici où nous en sommes aujourd’hui…

Il semble qu’à chaque saison de résultats, les investisseurs soient soumis à de terribles avertissements de déceptions sur les bénéfices. Pourtant, à peu près à chaque fois, les chiffres sont meilleurs que prévu.

Comment?

Et pourquoi?

C’est vraiment simple…

Wall Street est incité à gagner des sacs de sable.

Surtout dans un environnement économique incertain comme celui que nous connaissons actuellement.

Nos analystes techniques et l’équipe derrière Strategic Trader, John Jagerson et Wade Hansen, ont expliqué ce phénomène l’année dernière, et il n’en est pas moins applicable aujourd’hui.

Ici, ils expliquent le chant et la danse:

C’est simple. Vous abaissez les attentes en matière de bénéfices, puis regardez les entreprises américaines dépasser ces attentes réduites. Vous voyez, les analystes de Wall Street sont des sacs de sable professionnels. Les analystes du côté acheteur – ceux qui travaillent pour des entreprises qui achètent des actions ou recommandent d’acheter des actions – sont incroyables pour sous-estimer la véritable force des revenus et du potentiel de bénéfices d’une entreprise. Les analystes du côté vente – ceux qui travaillent pour des entreprises qui émettent ou vendent des actions – sont extraordinaires pour trouver et mettre en valeur toute petite bonne nouvelle sur une entreprise et son potentiel de revenus et de bénéfices.

*** Pourquoi les analystes auraient-ils intentionnellement mis les chiffres en réserve?

John et Wade nous disent que la réponse se résume à des incitatifs.

Les analystes sont payés pour fournir des informations. Si les informations qu’ils fournissent rendent leurs clients heureux, ils continuent d’être payés. Si cette information rend leurs clients mécontents, faites attention.

Les analystes du côté acheteur savent que les clients qui paient pour leurs idées vont être beaucoup plus indulgents avec une recommandation qui surperforme une estimation des bénéfices qu’ils ne le seraient une estimation qui crée une déception, entraînant une vente massive des prix.

Revenons à John et Wade:

Trimestre après trimestre, les analystes réduisent leurs attentes à Wall Street en réduisant leurs estimations à l’approche de la saison des résultats, ce qui permet à tout le monde d’être agréablement surpris lorsque les chiffres sont «meilleurs que prévu». Après tout, il est beaucoup plus facile de franchir un obstacle abaissé. Ce qui est étonnant, c’est que tout le monde sait que cela se produit, mais cela continue de fonctionner une quantité surprenante de temps.

*** Alors, comment les chiffres des gains changent-ils cette fois?

Ce qui suit provient de FactSet, qui est la société d’analyse de données incontournable pour les estimations de bénéfices (italiques ajoutés):

Dans l’ensemble, 60% des entreprises du S&P 500 ont publié des résultats réels pour le premier trimestre 2021 à ce jour (vendredi dernier). Parmi ces entreprises, 86% ont déclaré un BPA réel supérieur aux estimations, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 74%. Si 86% est le pourcentage final pour le trimestre, cela marquera le pourcentage le plus élevé de sociétés du S&P 500 déclarant un BPA positif depuis que FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008. Dans l’ensemble, les entreprises affichent des bénéfices supérieurs de 22,8% aux estimations, ce qui est également supérieur à la moyenne quinquennale de 6,9%. Si 22,8% est le pourcentage final pour le trimestre, il marquera le deuxième pourcentage de surprise de gains le plus élevé rapporté par l’indice depuis que FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008.

C’est fou – 86% des entreprises ont signalé des surprises positives en matière de bénéfices vendredi dernier. Et ne faites pas l’erreur de penser que c’est une chose ponctuelle.

Vous trouverez ci-dessous un graphique que nous avons présenté dans le Digest l’automne dernier, également de FactSet. Il montre les estimations de revenus en gris, ainsi que la façon dont les revenus réels se sont avérés en bleu. Il remonte au quatrième trimestre 2017.

Ce que vous allez voir, c’est que sur une période de 11 trimestres, les estimations ont été inférieures aux résultats réels 10 fois.

Et qu’en est-il du seul cas où les revenus étaient pires que les estimations?

C’était le premier trimestre de l’année dernière, lorsque la pandémie a pris le monde par surprise, ce que les analystes n’ont évidemment pas vu venir.

Compte tenu de cette histoire de sacs de sable, devrait-il y avoir une surprise que nous connaissons une autre saison de bénéfices surprise positive aujourd’hui?

*** Malgré les sacs de sable, que suggèrent les estimations de bénéfices prévisionnels sur l’orientation du marché boursier?

Les bénéfices du T1 s’annoncent donc solides.

Merveilleux, mais la vraie question pour les investisseurs est toujours «quelle est la prochaine étape?»

Pour aider à répondre à cela, nous pouvons examiner les estimations de bénéfices prévisionnels et les comparer au coût actuel du marché.

C’est ce qu’on appelle le «forward P / E» (ratio cours / bénéfice à terme) – il répond à la question «combien dois-je payer aujourd’hui en échange des bénéfices prévus dans 12 mois?»

À l’heure actuelle, FactSet rapporte que le ratio P / E à 12 mois pour le S&P 500 est de 22.

C’est élevé – pas de façon flagrante, une bulle massive, mais c’est élevé.

Pour le contexte, le P / E anticipé moyen sur 5 ans est de 17,9. Donc, nous sommes 23% plus chers que cette moyenne.

Désormais, d’une part, les marchés peuvent rester longtemps déséquilibrés. Vous avez probablement entendu la célèbre citation de John Maynard Keynes: «Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables.»

En revanche, avec suffisamment de temps, les marchés reviennent à leurs moyennes.

Donc, si le P / E anticipé d’aujourd’hui est bien supérieur à la moyenne et qu’il va revenir à sa moyenne à long terme, alors l’une des deux choses devra se produire dans les trimestres suivants …

Premièrement, les bénéfices bénéficieront d’une croissance réelle.

Cela prendra la pression du nombre élevé actuel de P / E avant car cela rend un marché cher moins cher. Après tout, les investisseurs obtiennent plus de bénéfices pour leur argent.

Deuxièmement, les cours boursiers chuteront.

Cela se produirait si les investisseurs arrivaient à la conclusion malheureuse que la véritable forme des bénéfices est pire que prévu et ne supporte pas les cours boursiers actuels.

Cela prendrait également la pression d’un nombre de P / E à terme gonflé, mais de la manière que les investisseurs ne veulent pas – par les valeurs de leur portefeuille qui en prennent un coup.

Alors, lequel va l’emporter?

Eh bien, nous suggérons qu’il existe en fait une troisième option qui correspond à la citation de Keynes …

Les P / E à terme resteront autour de leurs niveaux élevés actuels, car les bénéfices et les prix du marché continueront de grimper.

*** Le même … mais différent

Donc, nous avons deux variables – le prix du marché boursier et la taille des bénéfices. S’ils augmentent tous les deux en proportion relative, le multiple de valorisation resterait le même.

Quel est le cas de cette possibilité?

Eh bien, commençons par pourquoi le prix du marché est plus élevé.

Premièrement, notre nation rouvre après le COVID-19. Bien sûr, la vitesse n’est pas uniforme d’un État à l’autre, mais cela se produit – c’est indéniable. Cela crée un esprit porteur et une attente de croissance des bénéfices à mesure que l’économie émerge. Cela attire plus d’investisseurs sur le marché.

Deuxièmement, de nombreux Américains regorgent de liquidités de relance… et ils se retrouvent sur le marché boursier.

De MarketWatch à la fin du mois de mars:

BofA Global Research a déclaré vendredi que les entrées d’actions américaines avaient atteint un record hebdomadaire de 56,76 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant le 17 mars, en forte hausse par rapport à 16,83 milliards de dollars une semaine plus tôt … Pendant ce temps, Goldman Sachs a estimé que les flux nets vers les fonds d’actions mondiales ont atteint un record nominal de 68 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 17 mars, qui, une fois mis à l’échelle des actifs en actions des fonds communs de placement, était le plus important depuis décembre 2014. L’augmentation était en grande partie due à des entrées nettes plus importantes sur le marché américain, qui coïncidaient avec la distribution initiale de chèques de relance allant jusqu’à 1400 dollars pour les citoyens américains qualifiés dans le cadre du plan de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19 signé plus tôt par le président Joe Biden. ce mois-ci, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs, dans une note de vendredi.

Troisièmement, alors que l’inflation continue d’augmenter, il est de plus en plus dangereux de conserver de l’argent en espèces. Les investisseurs investiront probablement encore plus de dollars sur le marché à la recherche d’un rendement significatif qui surpassera l’inflation.

Si nous nous intéressons aux bénéfices, quel est le cas de la croissance dans les trimestres à venir?

Retour à FactSet:

Pour le deuxième trimestre 2021, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 58,3% et une croissance des revenus de 18,1%. Pour le troisième trimestre 2021, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 21,7% et une croissance des revenus de 11,2%. Pour le quatrième trimestre 2021, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 16,7% et une croissance des revenus de 8,2%. Pour CY 2021, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 31,7% et une croissance des revenus de 10,9%.

Ensemble, nous avons un marché en hausse et des bénéfices en hausse… si ces projections se concrétisent, cela signifiera que le multiple P / E avant reste à peu près le même.

Au fait, si vous êtes sceptique, je vais partager quelque chose que vous pourriez trouver intéressant…

En juillet dernier – il y a près d’un an – un numéro de Digest a examiné les bénéfices et est arrivé à une conclusion similaire que ce n’est pas parce que le ratio P / E prévisionnel était élevé que le marché était condamné.

Et quel était alors le ratio cours / bénéfice à terme du S&P?

22… exactement le même niveau qu’aujourd’hui.

De notre résumé du 14 juillet 2020:

FactSet (la société d’analyse de données incontournable pour les chiffres des bénéfices) rapporte que le ratio P / E à 12 mois pour le S&P 500 est de 22,0… Pour le contexte, c’est 30% plus élevé que la moyenne sur 5 ans de 16,9. Et c’est 45% plus élevé que la moyenne sur 10 ans à 15,2. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons assister à un krach boursier.

Non seulement nous n’avons pas assisté à un krach boursier, mais le S&P a grimpé de 31% depuis, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Et encore une fois, cela s’est produit même si le ratio cours / bénéfices à terme était exactement le même à l’époque qu’aujourd’hui.

C’est ce qui se produit lorsque le cours des actions et les bénéfices augmentent.

Bien que cet équilibre lâche puisse changer au cours des prochains trimestres, nous avons du mal à trouver des arguments solides pour expliquer pourquoi cela serait (à ne pas confondre avec la volatilité, à laquelle les investisseurs devraient s’attendre).

*** Rassembler tout cela

Oui, les bénéfices ont dépassé les attentes… encore une fois.

Et oui, c’est un marché boursier coûteux sur une base de PE à terme… encore une fois.

Mais comme l’a souligné Keynes, cela ne signifie pas que les choses doivent changer de sitôt.

Si nous regardons les faits, le capital des investisseurs se dirige vers les actions. Et les dollars des consommateurs affluent dans les caisses enregistreuses.

Donc, ne vous attendez pas à ce que le marché boursier devienne «meilleur marché», mais attendez-vous à ce que le marché continue de grimper malgré la volatilité.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg