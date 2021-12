Les survivants de Larry Nassar atteignent un règlement de 380 millions de dollars en gymnastique

Au cours de son accord de plaidoyer, Nassar a déclaré qu’il souhaitait que les survivants et la communauté « guérissent ». La juge a déclaré qu’elle pensait que le processus ne pouvait avoir lieu qu’avec Nassar derrière les barreaux.

« Je suis d’accord que c’est maintenant une période de guérison, mais cela peut leur prendre toute une vie de guérison pendant que vous passez votre vie derrière les barreaux – en pensant à ce que vous avez fait en leur ôtant leur enfance », juge le juge. Rosemarie aquilina mentionné. « Vous avez été formé comme guérisseur et ce que vous avez fait, c’est leur faire du mal. Vous avez violé un serment que vous avez prêté, qui est de ne pas faire de mal, et vous leur avez fait du mal, égoïstement. »

Après la condamnation, le président et chef de la direction de USA Gymnastics Kerry Perry exprimé son soutien aux survivants. « Je ne renoncerai pas à mon engagement à me concentrer chaque jour sur la plus haute priorité de notre organisation – la sécurité, la santé et le bien-être de nos athlètes », a-t-elle déclaré. « Nous allons créer une culture qui les responsabilise et les soutient. Notre engagement est sans compromis, et j’espère que tout ce que nous ferons à l’avenir le rendra très clair. »

Cet article a été initialement publié le 7 septembre. 1 er 2021 à 10 h 54 PT et mis à jour le 13 décembre 2021 à 18 h 45 PT pour refléter les nouvelles du règlement.