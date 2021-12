Les survivants de Larry Nassar reçoivent un règlement de 380 millions de dollars de USA Gymnastics, Comité olympique

Après une bataille de 5 ans, les centaines de gymnastes victimes de Larry NassarLes abus sexuels incessants de ont conclu un accord de 380 millions de dollars pour régler leurs poursuites contre USA Gymnastics et le Comité olympique des États-Unis.

L’ancien médecin olympique est actuellement pourrir derrière les barreaux pour les crimes d’agression sexuelle qu’il a commis alors qu’il travaillait pour Team USA et Michigan State.

MSU a réglé avec 332 athlètes féminines en 2018 pour 500 millions de dollars … et lundi, USA Gymnastics et l’USOPC ont porté le montant total à 880 millions de dollars, le montant de règlement le plus élevé pour un seul auteur dans une affaire d’agression sexuelle, selon ESPN.

« Ce règlement est le résultat de la bravoure de centaines de survivants qui, malgré des obstacles juridiques, de longues chances et le meilleur talent juridique d’entreprise que l’argent puisse acheter, ont refusé de garder le silence », a déclaré l’avocat des gymnastes. John Manly a déclaré à la sortie. « La puissance de leur histoire a finalement gagné la journée. »

En plus de l’argent, dans le cadre du règlement, USA Gymnastics et l’USOPC se sont engagés à apporter d’énormes changements au sein des organisations pour assurer la sécurité et l’amélioration des athlètes.

Certaines des plus grandes stars de Team USA ont parlé de Nassar … y compris Simone Bilès, qui a revendiqué son abus peut avoir déclenché ses problèmes de santé mentale pendant les Jeux olympiques de 2020.

Bien que ce soit un grand moment pour tous les survivants, ils n’ont pas fini de se battre – ils appellent actuellement à des sanctions dans le traitement par le FBI de l’affaire Nassar.