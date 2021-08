Les survivants du massacre de Tulsa demandent au MJ de rechercher des tombes au lieu de la ville .

in

Le désir de rectifier les péchés du massacre de Tulsa continue. En plus de la ville qui ne s’est jamais complètement rétablie en tant que Mecque des entreprises et de la communauté noires florissantes, l’histoire de ce qui s’est réellement passé menace d’être réécrite.

Il est bien connu que le nombre de victimes a été sous-estimé. Il y a aussi le fait malheureux que de nombreux membres de la communauté ignorent maintenant ce qui s’est réellement passé.

Le documentaire de PBS Tulsa: The Fire and the Forgotten révèle que le massacre a commencé à la suite d’un jeune homme noir qui a accidentellement heurté une femme blanche en entrant dans un ascenseur.

La femme a prétendu qu’il l’avait agressée. L’adolescent a été emprisonné et le journal local a publié un rapport intitulé « To Lynch Negro Tonight » et a appelé au chaos.

Des hommes noirs de la région ont encerclé le palais de justice pour le protéger. Après que quelqu’un a tiré un coup de feu, une foule blanche s’est alors déplacée dans la zone, provoquant des émeutes, des pillages et des incendies.

Un mémorial de Black Wall Street est présenté dans le quartier de Greenwood le 31 mai 2021 à Tulsa, Oklahoma. (Photo de Brandon Bell/.)

Près de 40 blocs de Greenwood ont été détruits, des résidents ont été déplacés et des entreprises ont été éviscérées. Avant l’incident, ses résidents étaient principalement des vétérans noirs de la Première Guerre mondiale qui possédaient des biens et travaillaient dans divers domaines, notamment des restaurateurs, des propriétaires de théâtre, des dentistes, des médecins, etc.

On estime que près de 300 personnes sont mortes au cours de la destruction de plusieurs jours. Certains témoins oculaires ont affirmé avoir vu des corps de Noirs jetés dans des fosses communes, dans la rivière Arkansas, ou chargés dans des camions et des trains. Depuis plusieurs décennies, la recherche des tombes des défunts est un enjeu majeur.

En 2018, Tulsa Le maire GT Bynum a promis « guérison et justice », renouvelant l’enquête sur la recherche de charniers. Mais après que la ville ait choisi de réenterrer 19 corps exhumés d’une fosse commune potentielle dans un cimetière appartenant à la ville, d’autres appels à la justice pour les morts ont retenti. L’un des corps comprenait les restes squelettiques d’un homme noir qui présentaient de multiples blessures par balle sur tout son corps.

(Photo : Wikimédia)

Maintenant, les résidents en ont assez des promesses non tenues et demandent que le ministère américain de la Justice intervienne en tant qu’« enquêteur tiers neutre ». L’objectif est de poursuivre une recherche approfondie des fosses communes des victimes.

Une lettre datée du groupe Justice For Greenwood dit : « Il existe d’innombrables raisons pour lesquelles le ministère de la Justice devrait intervenir dans cette affaire. Tout d’abord, la Ville a perpétré le massacre, puis a mené la dissimulation du massacre pendant 75 ans.

Au cours des 20 dernières années et actuellement, la position officielle de la Ville est qu’elle n’est pas responsable des horribles pertes de vies humaines, de terres ou de moyens de subsistance que cela a causé. Les fosses communes connues et suspectées sont des scènes de crime. En tant que telles, ces scènes de crime ne devraient pas faire l’objet d’une enquête par le ou les auteurs mêmes du crime, et encore moins par les entités dont nous savons qu’elles n’ont pas mené d’enquête et de poursuite adéquates contre les responsables des crimes. »

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !