Les suspects du complot d’enlèvement de Whitmer demandent le non-lieu, selon le FBI qui a inventé le complot

Les avocats de la défense de cinq hommes accusés d’avoir comploté en vue d’enlever le gouverneur Gretchen Whitmer (D-Mich.) demandent le rejet de l’acte d’accusation, citant « l’excès flagrant » de fonctionnaires fédéraux, qui, selon eux, ont inventé un complot et piégé les hommes.

S’ils sont reconnus coupables du complot présumé d’enlèvement extrémiste, les cinq hommes – Adam Fox, 38 ans, Barry Croft, 46 ans, Kaleb Franks, 27 ans, Daniel Harris, 24 ans et Brandon Caserta, 33 ans – risquent la prison à vie.

« Lorsque le gouvernement a été confronté à des preuves montrant que les accusés n’avaient aucun intérêt dans un complot d’enlèvement, il a refusé d’accepter l’échec et a continué à faire avancer son plan », ont écrit les avocats des hommes.

Le Detroit News rapporte que la requête en non-lieu de 20 pages a été déposée la nuit de Noël. Les avocats de la défense affirment que les agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) et les procureurs fédéraux ont profité de la frustration suscitée par les restrictions strictes de Whitmer sur le COVID-19 et ont créé le complot.

Si le juge de district américain Robert Jonker, nommé par George W. Bush, rejette l’accusation de complot d’enlèvement comme demandé, la défense fait valoir qu’elle démantelerait le dossier du gouvernement et toutes les accusations restantes, qui sont liées à l’accusation initiale.

La demande de la défense fait suite à une série de questions liées au traitement de l’affaire par le gouvernement. L’un des principaux agents du FBI, Richard Trask, a été arrêté pour violence domestique, licencié et reconnu coupable d’un délit. Le FBI a utilisé Stephen Robeson comme informateur en dépit d’un long dossier criminel. Robeson a plaidé coupable à un crime lié aux armes à feu, mais a été libéré en vertu d’un accord de plaidoyer.

« Essentiellement, les preuves ici démontrent une atteinte excessive flagrante de la part des agents du gouvernement et des informateurs que ces agents ont traités », a déclaré la défense dans la requête, déposée plus de trois mois avant la date du procès du 8 mars.

« Le gouvernement a engagé cette affaire, malgré le fait qu’il savait qu’il n’y avait aucun plan d’enlèvement, aucun plan opérationnel et aucun détail sur la façon dont un enlèvement se produirait ou ce qui se passerait après », ont déclaré les avocats.

Les avocats de la défense ont écrit que « les informateurs, bien sûr, ont non seulement contacté les accusés face à face, mais ont également cajolé, persuadé, cajolé, joué sur les sympathies, cultivé des amitiés, profité des conditions financières des accusés et suggéré que l’infraction qu’ils proposaient « ferait un plus grand bien ».

« Ces accusés n’avaient aucune envie de kidnapper qui que ce soit », ont ajouté les avocats.

Un sixième homme, Ty Garbin, 25 ans, a plaidé coupable en janvier à l’acte d’accusation fédéral initial qui l’accusait de complot en vue d’enlever Whitmer. Il purge actuellement six ans dans une prison fédérale.