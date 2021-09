Les Sussex ont utilisé la sécurité de Taylor Swift lors de leur séjour à New York

L’équipe de sécurité de Taylor comprend un ancien officier du NYPD, à d’autres fonctionnaires de la ville et encore employé du Département de la sécurité intérieure des États-Unis. Selon Matt Fiddes, un ancien garde du corps personnel de Michael Jackson, la sécurité de Meghan et Harry à New York était égale à la « la protection présidentielle du gouvernement ».

Fiddes a également expliqué que la sécurité du couple à New York a sûrement pris mois de planification et qu’en cas de non-prêt il était très cher. “Une journée dans la vie d’un garde du corps royal, c’est beaucoup de pression. Il y a beaucoup en jeu, vous portez beaucoup de chapeaux différents”, a-t-il ajouté.

NEW YORK, NEW YORK – 25 SEPTEMBRE : Meghan, duchesse de Sussex (à gauche) et le prince Harry, duc de Sussex assistent à Global Citizen Live, New York le 25 septembre 2021 à New York. (Photo de Kevin Mazur / . pour Global Citizen) (.)