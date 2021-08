Les Sussex zooment avec Kate Middleton en cuisinant

“Je sais qu’ils se parlent tous les quatre via Zoom et FaceTime. Ils sont très proches”, a déclaré Pearce. L’expert a précisé que l’ambiance des appels vidéo Cambridge et Sussex c’est informel et décontracté puisque Kate prépare le dîner pendant qu’ils discutent et que William s’occupe des tasses de thé, ceci en raison du décalage horaire qui existe entre Londres et Los Angeles.

Concernant les sujets dont ils parlent, Pearce a dit que ils ne sont pas intenses ou pertinents, c’est-à-dire qu’ils ne donnent pas d’importance au véritable drame qui tourne autour d’eux dans les médias. Simplement ils parlent des choses quotidiennes de la vie.

Entre eux quatre, ils offrent paix et tranquillité et cherchent à garder le vrai drame hors d’eux car en réalité, ce n’est pas leur travail de résoudre des problèmes ou de conclure des accords, cela correspond à la haut commandement du Palais.