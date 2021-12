Les symptômes dus à Omicron sont-ils différents des autres variantes du coronavirus ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

À ce jour, des cas d’Omicron sont apparus dans plus de 100 pays.

Symptômes de la variante COVID-19 Omicron : Depuis que la nouvelle de la variante Omicron du coronavirus est apparue, les gens spéculent sur les symptômes causés par la variante. Au début, beaucoup de désinformation à ce sujet circulaient également. Maintenant que les cas dus à la variante augmentent, avec plus de 100 pays ayant signalé la variante, tout le monde se démène pour déterminer et distinguer les symptômes d’Omicron des autres variantes de coronavirus, y compris la variante Delta qui a provoqué une augmentation massive des cas plus tôt cette an. Selon un rapport du NYT, la plupart des tests PCR ainsi que les tests rapides d’antigène sont capables de détecter Omicron, mais les résultats obtenus par les patients n’indiquent pas avec quelle variante ils ont été infectés.

Jusqu’à présent, étant donné que les études sont à un stade préliminaire, les données montrent des différences de symptômes, mais on ne sait pas encore si cela est significatif ou non. Selon les données du plus grand assureur-maladie privé d’Afrique du Sud, il est suggéré que la variante peut entraîner des irritations ou des maux de gorge, une congestion nasale, des douleurs musculaires, en particulier dans le bas du dos, ainsi qu’une toux sèche.

Cependant, le rapport citait l’infirmière praticienne de l’Université de Pennsylvanie, Ashley Z Ritter, disant que ces symptômes étaient également vrais pour le coronavirus d’origine ainsi que pour la variante delta. Elle a ajouté qu’il était encore trop tôt pour dire si les symptômes d’Omicron sont différents des versions précédentes étant donné que la variante ne circule que depuis environ trois semaines.

Le rapport citait en outre le Dr Otto O Yang de l’Université de Californie, disant que les symptômes de la nouvelle variante étant similaires à ceux du delta sont plus susceptibles de se produire que de différer. Le Dr Otto O Yang a ajouté que tout changement serait probablement subtil.

Un point de différence possible, cependant, pourrait être qu’Omicron pourrait être moins susceptible d’entraîner une perte de goût et d’odeur que les versions antérieures du virus, sur la base de recherches menées aux Pays-Bas. La recherche a indiqué que tandis que 48% des patients du coronavirus d’origine ont signalé une perte d’odorat et 41% ont déclaré avoir subi une perte de goût, une étude d’une petite épidémie de la variante omicron parmi les personnes vaccinées aux Pays-Bas a montré que seulement 23% des ces patients ont signalé une perte de goût et encore moins (12 %) de patients ont signalé une perte d’odorat. Cependant, il n’est pas encore clair si cela était dû à la variante elle-même, ou au fait que les patients étudiés aux Pays-Bas étaient vaccinés, ou à tout autre facteur.

