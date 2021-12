Les syndicats annulent la grève d’Unicaja après la négociation

03/12/2021 à 06:25 CET

Les syndicats présents dans le négociation de licenciement et de transfert collectif qu’Unicaja Banco entend mener -Ce qui affecterait 1 513 personnes- et l’entité continue de négocier à l’aube et se rapproche des positions, ce qui a motivé les centrales annuler la grève prévu pour aujourd’hui vendredi 3.

Les syndicats ont annoncé, après minuit, qu’ils annulaient la grève prévue ce vendredi 3 décembre, en raison des « avances & rdquor; s’est produit avec Unicaja dans les dernières heures du dernier jour où se termine le délai pour parvenir à un accord, les deux parties parlant à la limite de la négociation. Les centrales sont à 2h30 du matin de vendredi à étudier la dernière proposition de l’entreprise, qui semble être l’un des derniers atouts et accumule plus de 10 heures -y compris les pauses pour évaluer les offres des deux parties- plongées dans une négociation. contre la montre avec Unicaja Banco.

Les derniers jours ont été mouvementés pour les deux parties qui, au cours de journées marathon qui ont duré jusqu’à l’aube, ont tenté de parvenir à un accord qui satisferait les besoins de la main-d’œuvre, comme demandé par les syndicats, et les souhaits de l’entité, comme la direction voulait. Au cours de cette semaine, il y a eu trois longues réunions, une grève nationale convoquée par les syndicats et appuyée par 91% des effectifs -selon les centrales- et des concentrations dans plusieurs endroits comme Malaga, Madrid, León, Grenade, Almería ou Santander, entre autres villes, jeudi dernier.

Unicaja a l’intention de fermer 395 bureaux et de licencier près de 2 700 employés étant donné qu’aux 1 513 licenciements envisagés dans l’ERE s’ajoutent quelque 1 200 départs à la retraite anticipée, 730 qui étaient en congé à Liberbank et 437 de l’ancienne Unicaja Bank avec laquelle un accord a été trouvé. Cette négociation ERE a lieu après la fusion d’Unicaja Banco et de Liberbank, qui a conduit à la création de la cinquième banque du pays, avec un volume actuel d’actifs proche de 110 000 millions, plus de 4,5 millions de clients et environ 1 400 agences. Jeudi 3, c’était un mois depuis le début de la période formelle de négociation du Dossier de régulation de l’emploi (ERE), une phase qui ne pouvait être disponible que pendant 30 jours, ce qui a fait que cette dernière journée a été retardée dans le temps et ne s’est terminée qu’à jusqu’aux premières heures du vendredi.