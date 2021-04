Les syndicats d’agriculteurs reportent la marche du Parlement, aucun plan pour annuler la manifestation pour le moment

La marche proposée au parlement devait avoir lieu la première quinzaine de mai.

Les syndicats d’agriculteurs ont décidé de reporter leur projet d’organiser une marche au Parlement au milieu de la deuxième vague de Covid-19. Cependant, les syndicats ont appelé les agriculteurs qui ont fini de récolter les récoltes d’hiver à retourner sur les sites de protestation situés à différents points frontaliers de Delhi.

«Une décision (sur l’opportunité d’annuler la manifestation) sera prise au moment opportun, mais elle (la manifestation) n’a pas été annulée», a déclaré Ashish Mittal, un dirigeant du Samyukt Kisan Morcha (Front des agriculteurs unis), informant les journalistes après discussion entre tous les syndicats d’agriculteurs protestataires.

La marche proposée au parlement devait avoir lieu la première quinzaine de mai.

Réagissant au plan annoncé du gouvernement visant à expulser les manifestants par la force, Mittal a déclaré que nous veillerions à ce qu’une telle action soit déjouée. Tout usage de la force contre des manifestants pacifiques aura de lourdes conséquences dans tout le pays, a-t-il averti.

Alors que les agriculteurs envisagent de renforcer leur nombre, ils ont également élaboré un plan d’une semaine élaboré à partir du 24 avril pour la vaccination sur les sites de protestation. Il a également déclaré que la sensibilisation au port d’un masque, à une ambulance et à d’autres arrangements de soins de santé était en train d’être créée. Le 10 mai, à la frontière de Singhu, il y aura également une convention des agriculteurs de tout l’Inde à laquelle les agriculteurs de tout le pays se joindront par vidéoconférence.

La semaine dernière, SKM avait déclaré qu’il était prêt pour le dialogue et a exhorté le gouvernement à envoyer une proposition de pourparlers. Les syndicats d’agriculteurs protestataires maintiennent depuis le 27 novembre de l’année dernière, lorsque la manifestation a commencé à la frontière de Delhi, de continuer l’agitation jusqu’à ce que trois lois agricoles contentieuses soient abrogées et qu’un mécanisme MSP légalement garanti soit mis en place.

La Cour suprême, en janvier, a suspendu la mise en œuvre des trois lois agricoles et a nommé un comité d’experts pour soumettre un rapport après s’être entretenu avec toutes les parties prenantes. Après que le comité a soumis son rapport, SC n’a pas encore entamé les audiences sur la question. Les syndicats d’agriculteurs avaient également rejeté l’offre du Centre de poursuivre la discussion, affirmant qu’elle était conditionnelle à l’acceptation de la proposition du gouvernement de suspendre les lois pendant 12 à 18 mois.

Le dernier dialogue a eu lieu le 22 janvier, après quoi le gouvernement n’a pas invité les dirigeants paysans pour les pourparlers en disant qu’il attendra jusqu’à ce qu’ils «réexaminent» (acceptent) sa proposition de garder les lois en suspens. Même si les dirigeants paysans sont désireux de reprendre le dialogue avec le gouvernement, ils ont en même temps poursuivi leur programme de mobilisation de masse contre les trois lois agricoles dans divers États.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.