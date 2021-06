Les syndicats de musiciens refusent de célébrer la Fête de la musique

MADRID, 18 juin (EUROPA PRESS) –

Divers syndicats de musiciens en Espagne ont rejeté la célébration de Fête européenne de la musique lundi prochain 21 juin comprendre que la situation dans le secteur est “précaire” et dans les concerts de cette date “la législation en vigueur n’est pas respectée”.

“Les administrations publiques et les partis politiques organisent des spectacles et des concerts ce jour-là où la législation en vigueur n’est pas respectée, ni les conditions minimales d’embauche. Les partis ne sont pas libres et, dans un environnement de plus en plus précaire, l’industrie ne veut pas baisser ses profits à tout prix», ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.

Les signataires sont la Section musicale du CNT Madrid (CNT Madrid), le Sindicat de Trabajadoras / es Musicos (CST-Musicos), la Caja de Músicos (Gijón), le Sindicat de la Música Valenciana (SIMUV et le Sindicat de Musics Activistes). de Catalogne (SMAC !)

“Chaque 21 juin, nous, les musiciens, célébrons la Fête de la musique. Ou plutôt nous nous joignons aux fêtes proposées par ceux qui gagnent de l’argent avec notre travail et dans lesquelles nous peignons comme dans le monde de la musique. C’est nous qui arrivons, ceux qui divertissent les gens et ceux qui, au fond, font la fête“ils ont déploré.

Sous la devise “Il n’y a rien à célébrer”, les musiciens ont demandé de réfléchir sur l’état du secteur. “Nous serions heureux de célébrer cette fête, et toute autre, si les minimums légaux dans notre profession étaient respectés., si le caractère laborieux de ce travail est reconnu lors de représentations dans des spectacles publics ou si les minimums établis sont respectés », ont-ils souligné.

“On ferait la fête si les chambres étaient programmées, comme ils disent le faire quand ils demandent des aides et des subventions, non pas qu’ils nous louent leurs locaux, ce qui finalement nous oblige à payer pour faire notre travail. C’est une industrie qui ne défend ses intérêts qu’aux dépens de ceux d’entre nous qui font le travail le plus dur“Ils ont conclu.