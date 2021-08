Les syndicats de New York protestent contre le mandat de «vaccin» COVID 10z viral

par Neenah Payne, poste d’activiste :

New York devient la première ville américaine à commander des vaccins COVID pour les restaurants, rapporte les gymnases :

« La ville de New York deviendra la première grande ville américaine à exiger une preuve de vaccination contre le COVID-19 dans les restaurants, les gymnases et autres entreprises, a déclaré mardi le maire Bill de Blasio. La politique de la ville de New York exige la preuve d’au moins une dose et sera appliquée à partir du 13 septembre. Comme les mandats de masque et les ordonnances de séjour à domicile de l’année dernière, le plan rencontrera probablement une forte résistance. En France, l’imposition par le gouvernement d’un passeport sanitaire national prouvant la vaccination a déclenché de grandes manifestations, souvent dispersées par la police à l’aide de gaz lacrymogènes.

Il y a 2 572 syndicats à New York et la résistance aux nouvelles mesures a commencé. Les dirigeants syndicaux qui portent devant les tribunaux le mandat de vaccin de de Blasio pour les employés du DOE expliquent :

«Les dirigeants syndicaux représentant 350 000 travailleurs municipaux prévoient d’intenter une action en justice pour empêcher le maire de Blasio de mettre en œuvre un mandat de vaccination pour les employés du ministère de l’Éducation sans leur contribution. «De nombreux syndicats soutiennent et exhortent leurs membres à se faire vacciner. Cependant, la ville est tenue de négocier collectivement les mesures à prendre pour mettre en œuvre cette politique », a déclaré Harry Nespoli, président du comité municipal du travail. Son groupe dépose une plainte pour pratiques déloyales de travail concernant la nouvelle directive. « Les droits de négociation de nos membres dans cette situation doivent être préservés. Nous sommes disposés à discuter des étapes de mise en œuvre ainsi que des situations dans lesquelles des aménagements seraient appropriés », a déclaré Nespoli dans un communiqué publié quelques heures seulement après que de Blasio a annoncé la nouvelle politique.

Tous les 148 000 employés du ministère de l’Éducation, y compris les personnes employées dans les bureaux centraux du DOE et les sous-traitants qui travaillent dans les écoles, devront subir au moins une injection d’ici le 27 septembre, a déclaré le maire lors de son point de presse quotidien lundi matin. De Blasio a déclaré qu’il mettrait en œuvre la politique avec ou sans le soutien des syndicats. Mais Nespoli a menacé lundi après-midi que “une action unilatérale de la ville ne ferait qu’entraîner un retard dans la mise en œuvre d’une politique conçue pour protéger le public et ses employés”. Henry Garrido, chef du conseil de district 37 qui représente les brigadiers scolaires, les aides-repas et les autres membres du personnel du DOE, a déclaré qu’il ne pensait pas que la ville avait le pouvoir légal de “modifier les conditions d’emploi sans négociation”.

De Blasio a laissé entendre lundi qu’il pourrait bientôt exiger que tous les employés de la ville se fassent vacciner, contrairement à la politique actuelle consistant à se faire vacciner ou à des tests hebdomadaires.

Réaction des syndicats de New York au mandat de «vaccin» du maire contre le COVID

Les dirigeants syndicaux de New York disent que le mandat Covid du maire les a pris par surprise rapporte :

«Les dirigeants syndicaux municipaux se sont hérissés à l’annonce du maire Bill de Blasio selon laquelle les travailleurs doivent se faire vacciner ou tester chaque semaine, tandis que les travailleurs de la ville ont eu des réactions mitigées. La déclaration du maire Bill de Blasio lundi selon laquelle plus de 300 000 employés municipaux de la ville de New York doivent se faire vacciner contre le coronavirus ou accepter des tests hebdomadaires a été une mauvaise surprise pour de nombreux syndicats municipaux de la ville.

Les syndicats représentant une main-d’œuvre diversifiée de pompiers et d’ambulanciers paramédicaux se sont prononcés contre le mandat du maire. Certains syndicats ont fait des demandes : Exemptions pour les travailleurs qui ont des anticorps après s’être remis de Covid-19 ; tests en milieu de travail payés par la ville; heures supplémentaires pour les travailleurs qui sont testés en dehors du travail. Et à peu près tous les grands syndicats ont fait valoir que le maire ne peut pas imposer unilatéralement le mandat sans d’abord négocier avec les dirigeants syndicaux.

“Les syndicats sont vraiment, vraiment exaspérés que le maire ait imposé cela à tout le monde”, a déclaré Harry Nespoli, président du syndicat des travailleurs de l’assainissement… L’opposition des syndicats – basée en partie sur une réticence générale à forcer les membres, dont beaucoup sont noirs et latinos, pour se faire vacciner – est plus enraciné dans la logistique de l’offre de vaccins ou de tests hebdomadaires, et la discipline pour ceux qui ne s’y conforment pas. Pour l’instant, il semble peu probable que cela puisse conduire à des poursuites ou à des grèves….

Le service de police semble avoir l’un des taux de vaccination les plus bas parmi les agences de la ville. Le département a administré le vaccin à 43% des travailleurs, bien que d’autres agents aient probablement reçu le vaccin eux-mêmes. Le plus grand syndicat de police de la ville, la Police Benevolent Association, a jusqu’à présent refusé de commenter le nouveau mandat. D’autres syndicats ont clairement exprimé leur opposition : le syndicat des pompiers a déclaré que la ville devrait permettre aux membres testés positifs aux anticorps de bénéficier d’exemptions du mandat. Le syndicat des ambulanciers paramédicaux a déclaré que la ville ne respectait pas les libertés civiles de ses membres et a demandé des heures supplémentaires si les travailleurs devaient se faire tester en dehors des heures de travail.

“Vous allez avoir des gens qui vont en vouloir”, a déclaré M. Nespoli, ajoutant que ses agents d’assainissement – ​​dont beaucoup sont tombés malades alors qu’ils continuaient à travailler pendant la pandémie – ont pris particulièrement ombrage à la menace du maire que ceux qui n’obtempère pas serait mis en congé sans solde…..

Oren Barzilay, le président d’un syndicat de travailleurs médicaux d’urgence qui s’oppose au mandat, a déclaré que certains de ses 4 300 membres ont exprimé des inquiétudes concernant les effets secondaires ou les complications du vaccin…. “Il y a tellement de questions sans réponse”, a-t-il déclaré. «Comment cela va-t-il être mis en œuvre? Comment allons-nous les faire tester ? Que nous arrive-t-il si nous avons un effet secondaire? C’était juste une déclaration générale sans aucun plan d’action.’…

