Les syndicats d’enseignants à travers le pays citent la vague de COVID pour exiger l’arrêt de l’apprentissage en personne

Les syndicats d’enseignants de plusieurs États font pression pour un retour à l’apprentissage à distance en raison d’une augmentation des cas de coronavirus, ouvrant la voie à de nouveaux conflits entre les éducateurs, les politiciens et les parents.

Dans un communiqué publié dimanche, la Connecticut Education Association (CEA) a appelé à une pause sur l’apprentissage en personne jusqu’à la mi-janvier.

Des partisans du Chicago Teachers Union participent à une caravane de voitures, alors que les négociations avec les écoles publiques de Chicago se poursuivent sur un accord de plan de sécurité contre la maladie à coronavirus (COVID-19) à Chicago, Illinois, États-Unis, le 30 janvier 2021. (./Eileen T. Meslar)

« De nombreux étudiants et enseignants … devraient retourner en classe demain, avant que la vague des vacances ne soit terminée et que la situation puisse être réévaluée, et tout comme l’État marque l’un des jalons les plus sombres de cette pandémie: plus de 6 000 vies perdu », a déclaré le président de l’ACE, Jeff Leake.

« Avec au moins 162 villes du Connecticut identifiées comme zones rouges contre les coronavirus, il est temps pour tous les directeurs d’écoles publiques de suivre l’exemple de leurs collègues qui ont suspendu l’apprentissage en personne jusqu’à la mi-janvier. »

La Fédération américaine des enseignants (AFT) du Massachusetts a récemment affirmé que les enseignants ne retourneraient pas dans des environnements sûrs.

« Les tests fournis par l’État permettent de tester tous les enseignants et le personnel, et cela devrait continuer », a déclaré Beth Kontos, présidente de l’AFT Massachusetts. « Il devrait ensuite être suivi d’une période d’apprentissage à distance jusqu’à ce que la vague actuelle d’infections s’atténue. »

« Ce n’est pas le moment de montrer du doigt. Il est temps pour le gouverneur Baker et le commissaire Riley d’accepter le fait que nous sommes au milieu d’une crise de santé publique incontrôlable qui échappe à notre contrôle. Ils doivent reconnaître que le retour des élèves à l’école le Lundi aggravera inévitablement la crise. »

Baker, lundi, a défendu l’apprentissage en personne, arguant qu’il était important pour l’apprentissage et la santé mentale des élèves.

« La grande majorité des districts scolaires et des écoles du Massachusetts ouvrent leurs portes aujourd’hui, ce qui, à mon avis, est incroyablement important et un signe extrêmement positif du travail acharné que tant de gens du Commonwealth font chaque jour pour s’assurer que les enfants reçoivent l’éducation qui ils ont droit et qu’ils méritent, et qu’eux et leurs familles ont la prévisibilité qui vient de savoir que leurs écoles seront ouvertes et disponibles pour servir leurs enfants », a déclaré Baker lors d’une visite à l’école Saltonstall à Salem.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, prononce son discours sur l’état de l’État le mardi 21 janvier 2020, dans la chambre de la Statehouse, à Boston. Baker a déclaré mercredi 1er décembre 2021 qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en tant que gouverneur du Massachusetts. (AP Photo/Steven Senne, Dossier)

Le surintendant des écoles publiques de West Hartford, Tom Moore, a également déclaré à la communauté la semaine dernière que « la perte d’apprentissage en personne est tout simplement un coût trop élevé ».

Moore a déclaré que même s’il comprenait l’intérêt de l’apprentissage à distance, « [w]ous ne pouvons tout simplement pas faire cela. L’État du Connecticut ne considère pas l’apprentissage à distance comme une alternative cette année aux journées à l’école, et toutes les journées à distance pour le district devraient être rattrapées. »

Chicago aurait pu voir des enseignants ne pas se présenter au travail à cause du virus. Selon Block Club Chicago, le conseil d’administration de la Chicago Teachers Union (CTU) devrait se réunir lundi avec un éventuel vote sur la question mardi.

Lightfoot a défendu le retour à l’apprentissage en personne, arguant que « [w]ous ne pouvons ignorer les tristes leçons de tout un quartier ayant recours à l’apprentissage à distance. »

WBEZ a rapporté que les enseignants se préparaient à un débrayage mercredi. La CTU a également critiqué les efforts de vaccination du maire Lightfoot la semaine dernière, affirmant que les écoles publiques de Chicago devraient suspendre l’apprentissage en personne si des mesures d’atténuation supplémentaires n’étaient pas mises en place.

« Nous voulons être dans nos bâtiments pour éduquer nos étudiants – mais nous avons droit à une atténuation rigoureuse en plusieurs couches qui garantit que nous ne sacrifions pas non plus nos vies pour nos moyens de subsistance », a déclaré le président de la CTU, Jesse Sharkey, dans un communiqué de presse la semaine dernière. « Le CPS dispose des fonds – plus de 2 milliards selon leur propre calcul – pour être en mesure de faire le nécessaire à partir de lundi matin pour assurer la sécurité des personnes. Si ces mesures d’atténuation ne sont pas en place d’ici lundi pour protéger nos éducateurs, nos étudiants et nos familles, nous prévoyons le chaos. »

Un syndicat de la ville de New York a indiqué qu’il n’avait pas fait beaucoup de progrès, affirmant que le maire Eric Adams avait rejeté l’apprentissage à distance.

Selon PIX 11, un porte-parole du ministère de l’Éducation de la ville a déclaré : « Toutes les données montrent que l’endroit le plus sûr pour les enfants est à l’intérieur d’une école, et nous travaillons avec nos chefs d’établissement pour nous assurer qu’ils sont pleinement préparés à accueillir à nouveau les élèves et le personnel en toute sécurité en personne lundi. Nous avons mis en place des mesures solides pour résoudre immédiatement tout problème de personnel afin de garder nos portes ouvertes pour les centaines de milliers d’enfants et de familles qui comptent sur les écoles comme bouée de sauvetage chaque jour. «