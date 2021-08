Les syndicats d’enseignants du Rhode Island poursuivent maman pour qu’elle arrête la publication de cours critiques sur la théorie de la race ⋆ .

La mère de Rhode Island qui s’est tournée vers la loi sur les archives publiques pour apprendre ce que le district scolaire enseignait à sa fille est maintenant accusée dans un procès intenté par l’État et le syndicat local des enseignants.

Les sections de Rhode Island et South Kingstown de la National Education Association ont poursuivi Nicole Solas et le district scolaire cette semaine pour empêcher ce dernier de publier les documents recherchés par Solas, y compris le programme et les politiques liés à la théorie critique de la race, à l’antiracisme, à la théorie du genre et à la sexualité des enfants.

Les sections ont déposé jeudi une requête en injonction d’interdiction temporaire (TRO) et en injonction préliminaire, demandant à un juge de la Cour supérieure de Rhode Island d’examiner personnellement les dossiers personnels présumés recherchés par Solas pour déterminer si leur intérêt public l’emporte sur les «intérêts personnels» des enseignants. .

Parmi les documents dont ils craignent la publication : des e-mails d’enseignants qui “pourraient ou contiendront des discussions sur le programme critique de théorie raciale” qui incluent des noms et des informations personnellement identifiables.

La motion de jeudi repousse l’hypothèse selon laquelle le syndicat veut empêcher les parents d’apprendre ce qu’on enseigne à leurs enfants.

“[T]L’Union n’exprime aucune opinion” sur les demandes de “copies du programme scolaire”, disent les chapitres, citant leur propre utilisation de la Loi sur l’accès aux documents publics (APRA). Mais ils préviennent que le district «travaille actuellement sur une réponse qui envisage la libération de 90 000 enregistrements supplémentaires” dès la mi-août.

« En train de jeter le gant, n’est-ce pas ? Jouez”, a tweeté Solas mercredi avec une copie du costume qui lui a été signifié. Elle a également accusé le district d’avoir remis des «e-mails privés et confidentiels à l’école» – sa demande initiale au directeur de l’école de sa fille – qui sont apparus dans le procès du syndicat.

Lorsqu’elle a reçu la requête en TRO et l’injonction jeudi, Solas a demandé si « les syndicats d’enseignants intimidaient les mamans [will] être une chose de tous les jours maintenant?

Le professeur de droit de l’Université Cornell, William Jacobson, dont la Legal Insurrection Foundation a déposé des demandes de documents publics similaires auprès du district scolaire de South Kingstown, a écrit mercredi que le procès « n’a guère de sens à première vue ».

Le district “n’hésite pas à revendiquer des exemptions”, comme en témoignent les centaines de pages entièrement rédigées qu’il a remises à la fondation Jacobson, et il n’y a aucune raison de croire que les informations concernant le syndicat sont considérées comme des archives publiques, a-t-il déclaré.

« Mon point de vue initial est que cela sent la collusion. South Kingstown ne veut pas produire de disques et le syndicat les aide », a théorisé Jacobson. Le district avait précédemment proposé de poursuivre Solas pour l’empêcher de déposer des demandes – 200 jusqu’en mai – mais a reculé après un tollé.

Jacobson a été déconcerté par la demande du juge d’examiner les documents en chambre. “Sérieusement? Si c’est le cas, la Cour supérieure va devoir embaucher plus de juges.

Le procès souligne que Solas est allé sur Fox News pour attirer « l’attention nationale sur son différend », provoquant une autre frénésie de dossiers publics par une personne différente, identifiée dans la motion de jeudi comme Adam Hartman.

Les plus de 300 demandes de l’APRA, déposées d’avril à juillet, comprennent des requêtes inappropriées pour des dossiers liés à l’AFL-CIO, qui comprend la NEA, et un employé partagé par la NEA et la fédération syndicale, indique-t-il.

La poursuite qualifie une demande de « plaintes contre Robin Wildman », la présidente du conseil consultatif secret du BIPOC du comité scolaire, comme une demande d’enregistrement de sa « discipline et performance de l’enseignant » avant sa retraite. Solas recherche également « toutes les mesures disciplinaires » contre les enseignants.

Les demandes demandaient également des courriels d’enseignants et des communications entre Wildman et la surintendante Linda Savastiano, qui a pris sa retraite peu de temps après le tollé contre le district menaçant de poursuivre Solas. Certains sont limités à des fenêtres temporelles étroites, y compris les e-mails de Savastiano à partir du 17 mai.

Ceux-ci pourraient inclure les e-mails de l’ancien surintendant avec des membres de la NEA qui ne sont pas soumis à la divulgation publique, selon la poursuite. Il a cité une décharge de documents de 6 500 pages du district le mois dernier, mais pas s’il incluait des documents non publics.

Il a mis en garde contre la publication de « courriels personnels de membres de la NEA qui sont des écrits privés non officiels » et l’utilisation du processus APRA « à des fins abusives ou une expédition de pêche ». Les sections syndicales ont également exhorté le juge à ne pas approuver les libérations avec des suppressions, qui « ne sont pas toujours suffisantes pour protéger les problèmes de confidentialité ».

Les enseignants qui se sont engagés dans des discussions sur la théorie critique de la race, s’ils sont identifiés, «seront» soumis au harcèlement de «groupes conservateurs nationaux opposés à la théorie critique de la race», affirme la poursuite. (Avant de démissionner, le président du comité scolaire du district a déclaré que Solas était soutenu par un «groupe raciste» national, identifié plus tard comme Parents Defending Education, qui est dirigé par deux femmes de couleur.)

La NEA de Rhode Island n’a pas répondu à une question de Just the News cherchant ses raisons de craindre que le district ne publie des documents non publics ou incorrectement rédigés, une réponse à la spéculation de collusion de Jacobson, et l’identité des “groupes conservateurs nationaux” et leur prétendue histoire de harceler les membres de l’AEN. Un e-mail au contact répertorié de la South Kingstown NEA a rebondi.

“Nous demandons à la Cour de procéder à un test de mise en balance pour déterminer si les droits à la vie privée de nos membres l’emportent sur l’intérêt public”, a déclaré à WJAR la directrice exécutive adjointe de la section de l’État, Jennifer Azevedo. “Nous pensons qu’ils le font, et ces dossiers ne devraient pas être divulgués ou devraient être expurgés en conséquence.”