Les syndicats du gouvernement de l’Illinois nuisent aux membres ⋆ 10z viral

Un officier de police de Chicago participe à la cérémonie de remise des diplômes de la nouvelle classe de recrues du département à Chicago, Illinois, en 2014. (Jim Young/.)

Ils exercent le pouvoir politique d’une manière qui nuit souvent aux intérêts de leurs membres.

Les syndicats ont été créés pour protéger, défendre et améliorer la qualité de vie de leurs membres. Ils ont été fondés sur le principe d’exiger un salaire équitable, d’augmenter les avantages pour les travailleurs et leurs familles et d’offrir des possibilités d’avancement professionnel. Qui pourrait être en désaccord avec des objectifs si nobles ?

Eh bien, apparemment, au moins certains dirigeants syndicaux.

L’Illinois Policy Institute a découvert lors de la session législative de 2021 dans l’Illinois que les syndicats gouvernementaux avaient intentionnellement contrecarré trois lois bipartites qui auraient aidé leurs membres. Pourquoi? Parce que ces projets de loi auraient pu menacer le pouvoir et l’influence des dirigeants syndicaux.

Les avantages de ces textes législatifs étaient clairs. La raison pour laquelle ils ont été défaits est également claire : les dirigeants syndicaux n’en voulaient pas et ils ont utilisé leur pouvoir pour parvenir à leurs fins.

Il y a une nette différence entre se battre pour les membres du syndicat et se battre pour préserver le pouvoir exercé par les patrons syndicaux. Les résidents de l’Illinois et les représentants qu’ils élisent doivent s’en souvenir et s’opposer à des intérêts particuliers qui ne travaillent que pour obtenir plus de pouvoir et un traitement spécial.

Les trois textes législatifs rejetés par la pression des dirigeants syndicaux comprennent :

Le premier acte des salles de classe

Parrainé par la représentante de l’État Rita Mayfield (D., Waukegan), House Bill 7 commanderait une étude pour examiner les coûts d’administration excessifs des districts scolaires et recommander certains districts pour la consolidation. Aucune école ne serait fermée, mais l’Illinois pourrait économiser 716 millions de dollars en frais bureaucratiques. Cet argent pourrait être envoyé directement dans les salles de classe au lieu de financer des salaires élevés pour les administrateurs qui n’enseignent à aucun enfant. Avec des coûts administratifs par élève plus du double de la moyenne nationale, il y a plus de personnel administratif de haut niveau dans l’Illinois que dans la plupart des autres États.

Et ils ne sont pas bon marché. Les salaires des principaux administrateurs s’élevaient en moyenne à 111 293 $ l’année dernière. Cet argent pourrait aller directement aux salles de classe. Le coût d’un administrateur moyen est presque équivalent à celui de deux enseignants, un problème que le projet de loi cherchait à surmonter.

Malgré les indications d’un soutien populaire à la mesure, la Fédération des enseignants de l’Illinois et l’Association de l’éducation de l’Illinois ont publié des documents s’opposant au projet de loi et HB 7 a échoué lors d’un vote de 55 contre 42.

Le contrat de licence d’infirmière

À ce jour, 34 États ont adhéré à un pacte national qui reconnaît les licences pour toutes les infirmières travaillant dans les États membres du pacte. L’Illinois a eu l’opportunité d’être le dernier État à adhérer via le projet de loi 2068 du Sénat, parrainé par la sénatrice de l’État Sarah Feigenholtz (D., Chicago).

L’Illinois faisait déjà face à une pénurie d’infirmières avant le début de la pandémie de COVID-19, et le SB 2068 aurait permis à davantage d’infirmières de venir dans l’Illinois et d’aider rapidement à atténuer la pénurie à long terme de l’État. Cela aurait permis aux infirmières vivant dans l’Illinois, mais autorisées dans d’autres États, d’élargir leurs opportunités de carrière et potentiellement d’augmenter leurs revenus et leurs compétences, ou de faire du bénévolat dans un camp hors de l’État pour les enfants malades ou handicapés. Pourtant, après que le projet de loi a été adopté à l’unanimité par le comité des activités autorisées du Sénat, il n’a pas reçu un autre vote.

Qui s’est opposé au projet de loi? L’Illinois AFL-CIO, l’Illinois Nurses Association et la Chicago Federation of Labour, qui ont tous déposé publiquement des avis d’opposition. Les partisans étaient largement plus nombreux que ces intérêts syndicaux, avec des organisations caritatives confessionnelles à but non lucratif qui s’occupent des malades et des personnes âgées menant l’appel pour faciliter la venue des infirmières dans l’Illinois, mais les patrons syndicaux avaient le pouvoir là où cela comptait.

Réforme disciplinaire de la police

L’Illinois a adopté d’importantes réformes de la justice pénale à la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations qui l’ont accompagné l’année dernière, mais il a évité ce qui est peut-être l’étape la plus importante vers une véritable justice : supprimer les protections qui protègent l’inconduite de la police des mesures disciplinaires.

Dans l’Illinois, les accords de négociation collective du gouvernement remplacent la loi de l’État, donc si les syndicats de police négocient des politiques disciplinaires qui leur sont bénéfiques, ces politiques sont appliquées quelles que soient les réformes adoptées par les législateurs de l’État.

Cela doit simplement changer. Les législateurs des États ont présenté une législation pour combler cette lacune, mais les efforts ont été vains. Les suspects habituels faisaient partie de l’opposition publique, notamment l’Ordre fraternel de la police, l’Illinois AFL-CIO, l’AFSCME Council 31, l’Illinois Federation of Public Employees Local 4408 et le Teamsters Joint Council 25.

Voici donc les trois cas récents dans lesquels les patrons syndicaux se sont battus contre des mesures qui auraient pu aider leurs membres – grâce à plus de dépenses en classe pour les enseignants, plus d’infirmières pour alléger la charge de travail écrasante du système de santé de l’Illinois et une meilleure protection contre les mauvais flics qui ternir la réputation de la grande majorité des agents de la force publique qui servent honorablement.

Pourtant, les patrons syndicaux en veulent plus.

Grâce à l’amendement constitutionnel 11 de la résolution conjointe du Sénat, les syndicats auraient un pouvoir illimité à la table des négociations, de façon permanente. L’amendement ferait de la syndicalisation un droit fondamental dans la constitution et leur donnerait la possibilité de négocier collectivement sur pratiquement n’importe quoi. Si toutes leurs revendications n’étaient pas satisfaites, ils pourraient faire grève.

Si les électeurs approuvent l’amendement le 8 novembre, ce sera fini pour les contribuables : pas de négociation ; le syndicat exige la victoire.

L’amendement proposé prévoit qu'”aucune loi ne sera adoptée qui interfère, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures et autres conditions d’emploi et la sécurité au travail”.

SJRCA 11 offre aux syndicats un traitement spécial permanent qui serait presque impossible à changer – en empêchant l’Assemblée générale de limiter les sujets de négociation collective ou de grève à l’avenir – et les syndicats sont parmi les plus grands donateurs politiques de l’État de l’Illinois.

La défaite des trois projets de loi et la tentative d’inscrire le pouvoir des patrons syndicaux dans la constitution de l’Illinois sont des signes que les politiciens et les électeurs de l’Illinois doivent s’opposer au pouvoir des patrons syndicaux.

Le pouvoir ne doit pas résider avec un intérêt particulier. Il devrait être exercé par les contribuables de l’Illinois, y compris les membres de la base des syndicats.