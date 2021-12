Les syndicats organiseront une grève dans toute l’Inde les 23 et 24 février

Parmi les revendications en 12 points, ils veulent la suppression des codes du travail et de la loi sur les services essentiels à la défense.

Dix syndicats centraux (CTU), à l’exception du plus grand Bharatiya Mazdoor Sangh, ont appelé à une grève générale de deux jours dans tout le pays le 23 février pour protester contre « les politiques anti-populaires et anti-ouvrières du Centre ». « Le slogan principal de la grève sera ‘Sauvez le peuple et sauvez la nation' », ont déclaré les CTU dans un communiqué conjoint publié lundi.

Parmi les revendications en 12 points, ils veulent la suppression des codes du travail et de la loi sur les services essentiels à la défense. Ils veulent également que le Centre accepte la charte de revendications en six points, après l’abrogation des lois agricoles, du Samyukta Kisan Morcha. Ils veulent la suppression du pipeline national de monétisation et sont contre la privatisation.

Ils veulent également une aide alimentaire et des revenus de 7 500 Rs par mois aux ménages non imposables et une allocation accrue dans le cadre de la MGNREGA et l’extension du régime de garantie de l’emploi aux zones urbaines, entre autres.

