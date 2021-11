Les syndicats préparent des manifestations en décembre pour lutter pour des salaires plus élevés

30/11/2021 à 07h45 CET

Rafa Bernardo, David Page

La négociation des retraites et, surtout, celle de la réforme du travail, ont concentré l’attention des syndicats et du patronat ces derniers mois, mais les problèmes de salaires se font de plus en plus pressants dans le feu de la hausse accélérée des prix, qui a atteint un niveau en novembre du jamais vu depuis 29 ans : un taux de croissance annuelle de 5,6% au l’indice des prix à la consommation (IPC). Face à cette situation, comme l’a appris ‘El Periódico de España’, UGT et CCOO préparent une série de mobilisations pour ce mois de décembre au cours desquelles elles réclameront des améliorations des salaires et des conditions de travail.

La forme exacte que prendront ces protestations reste à définir, selon des sources syndicales, mais ils veulent leur donner une caractère décentralisé para que contribuyan a amplificar las reivindicaciones que se están sucediendo en las últimas semanas, como las del metal en Cádiz y Alicante, los supermercados en Castilla y León y las de la limpieza, la industria cárnica, el comercio o la hostelería en distintos puntos del Pays. L’une des exigences fondamentales sera la négociation et la signature d’un nouveau Convention collective d’État (AENC), le document qui établit les critères avec lesquels les conventions collectives sont négociées en Espagne ; La dernière, qui prévoyait des augmentations de salaire annuelles d’au moins 2%, est arrivée à échéance en 2020 et l’employeur n’a pas voulu s’asseoir pour en négocier une autre.

La célébration d’un grand acte de protestation final, selon ces sources, est conditionnée à la marche des négociations sur la réforme du travail, l’autre des grands jalons sur lesquels ils veulent peser et qu’il faut clôturer, par exigence européenne, avant la fin de l’année : les mobilisations exigeront que les revendications syndicales en matière d’accords et de conditions de travail soient remplies.

Clash syndicats-employeurs

Bien que les salaires n’aient pas atteint la table des négociations, comme le confirment des sources issues du dialogue social, la hausse des prix a déjà généré des échanges de déclarations contradictoires entre employeurs et syndicats, également confrontés à la réforme du travail et à la hausse des cotisations sociales pour financer les retraites. . « Nous sommes dans une situation délicate, et nous devons être très prudents & rdquor ;, a prévenu le président de CEOE, Antonio Garamendi, pour freiner les prétentions des syndicats à promouvoir une révision à la hausse des salaires afin que les travailleurs ne perdent pas leur pouvoir d’achat.

Le patron de l’association patronale a conditionné l’augmentation des salaires à une reprise économique complète et suffisamment consolidée. D’abord que les entreprises parviennent à augmenter leur activité et leurs ventes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne et aussi qu’elles parviennent à promouvoir la création d’emplois, et après l’augmentation des salaires, est la thèse principale de CEOE pour reporter les augmentations et établir la compétitivité des entreprises.

Les syndicats exigent des progrès dans la révision des salaires pour contrer la perte de pouvoir d’achat et la détérioration de la qualité de vie des travailleurs causée par l’inflation. « Les salaires doivent augmenter oui ou oui & rdquor ;, quelle que soit la hausse de l’inflation, a déclaré lundi Pepe Álvarez, secrétaire général de l’UGT. Le chef de CCOO, Unai Sordo, a défendu une augmentation des salaires et souligné que cette révision « Ne provoque pas de hausse des prix & rdquor; et il ne poserait pas de risque d’aggravation éventuelle de la spirale inflationniste.

Des prix démesurés

La hausse des prix survenue depuis 11 mois touche directement des domaines cruciaux pour la vie des citoyens (retraites, salaires, épargne, loyers & mldr;), met en danger le pouvoir d’achat des ménages, et menace de faire exploser une partie des ressorts des Budgets généraux de l’État (PGE) de l’État pour 2022 en raison de l’augmentation des dépenses et de la baisse des revenus via les impôts si la pression inflationniste persiste ou s’aggrave.

Le gouvernement insiste sur le fait que la hausse de l’inflation est une « situation conjoncturelle & rdquor ; et la Banque d’Espagne souligne le « transitoire & rdquor; des randonnées. L’impression générale parmi les institutions et les analystes est que la tension des prix va commencer à s’estomper de manière prévisible mi-2022, lorsque le coût de l’énergie augmente, détendez-vous. D’ici là, la hausse des prix menace de mettre la pression sur plusieurs zones économiques.

Un facteur particulièrement inquiétant pour les experts est que non seulement l’inflation globale continue d’augmenter en novembre (deux dixièmes, à 5,6 %), mais elle continue de croître avec plus de force l’inflation sous-jacente, dans laquelle l’évolution des produits les plus volatils (coûts alimentaires et énergétiques) n’est pas prise en compte. L’inflation sous-jacente a augmenté de trois dixièmes le mois dernier, à 1,7%.

« Les données de novembre sont une mauvaise nouvelle car elles ne reflètent plus seulement une augmentation de l’énergie, mais la hausse des prix commence à se généraliser. Les entreprises cessent d’absorber cette augmentation des coûts et de la répercuter sur les consommateurs. Et comme les prix sont déplacés et généralement augmentés, le la demande commence à diminuer& rdquor;, explique Miguel Cardoso, économiste en chef pour l’Espagne chez BBVA Research. « Nous avons commencé à voir des effets de second tour & rdquor ;.

Selon l’impact qu’elle a sur la consommation, la spirale inflationniste peut avoir des effets opposés sur le revenu de l’État. Si la demande de logements et d’entreprises se maintient malgré la hausse des prix, l’inflation fait entrer davantage l’Etat en raison d’une collecte fiscale plus élevée. Mais si la hausse des prix est intense et durable, il est normal que provoquer une baisse de la consommation et l’activité économique, qui se traduit par une baisse des revenus publics par le biais de la fiscalité.

Pour le moment, la situation ne semble pas préoccupante dans ce domaine pour cette année et l’année prochaine pour le gouvernement, qui a conçu des PGE 2022 avec la prévision d’atteindre la plus haute collecte d’impôts de l’histoire, avec 232 352 millions d’euros (soit 8,1% de plus que cette année). « Le biais est encore modéré. Tant que l’inflation sous-jacente reste comprise entre 1,5 et 2%, les gens en absorbent l’effet et leur consommation ne change pas & rdquor;, souligne Cardoso. « Si l’inflation sous-jacente se situe entre 2 et 3%, des changements de comportement des consommateurs peuvent déjà être enregistrés, avec moins de demande et moins d’activité économique. C’est ce que nous devons surveiller dans les mois à venir & rdquor ;.

La hausse des prix augmentera les retraites de 2,5 % en 2022

La nouvelle méthode de revalorisation des retraites en cours d’examen au Congrès établit que leur augmentation annuelle correspondra à la moyenne des taux de variation interannuelle de l’IPC « des douze mois précédant décembre de l’année précédente ». Avec l’avance des données de l’IPC de novembre connues ce lundi, à 5,6% en glissement annuel, il y a déjà tous les chiffres nécessaires Pour faire ce calcul, qui indique que les retraites augmenteront de 2,5% en 2022. La confirmation arrivera avec l’IPC final de novembre, qui sera connu le 15 décembre.

S’il se matérialise, ce sera le plus grande revalorisation des retraites depuis 2008, et signifiera, pour une pension de retraite moyenne (qui s’élève désormais à 1 193,81 euros par mois) une augmentation de 30 euros par mois. En plus de l’augmentation, les 9 millions de retraités recevront ce qu’on appelle la « salaire »: le versement unique effectué en début d’année pour compenser la différence entre la hausse des prix (2,5%) et la hausse des retraites en l’année qui va s’achever (qui était de 0,9% en général, et de 1,8% pour les retraites minimales). Ainsi, toujours pour un retraité moyen, le montant de la « salaire » sera d’environ 230 euros.

Les plus de deux millions de pensions minimales augmenteront davantage, de 3%, car c’est ainsi qu’il est établi dans le projet de budget général de l’État pour 2022.