Les syndicats se revendiquent face aux protestations patronales à la campagne et dans les transports

24/11/2021 à 07h15 CET

Rafa Bernardo

Agriculteurs, éleveurs, transporteurs, policiers… la liste des groupes qui prévoient de manifester dans les jours et semaines à venir contre le gouvernement et ses politiques s’allongent ; Cependant, bon nombre de ces appels manqueront d’acronymes que l’on trouve généralement dans la plupart des manifestations de rue et des rassemblements devant les bâtiments officiels : ceux de CCOO et UGT. Et ce n’est pas faute de raisons, ou d’envie : les deux organisations ont de nombreuses mobilisations en cours, et d’autres en portefeuille; C’est parce que, dans plusieurs de ces cas, les syndicats protestent précisément contre les employeurs qui veulent maintenant être les vedettes des revendications des secteurs rural et routier.

Un bon exemple est le transport routier de marchandises: avant le « grève » (à proprement parler, une grève des employeurs) Annoncé pour fin décembre par les principales organisations patronales du secteur à exiger des réductions de carburant et des améliorations de la fiscalité, CCOO a publié mardi un communiqué dans lequel il menace des mobilisations si les conditions de travail ne sont pas améliorées de la part des travailleurs. La cible de leurs critiques : les entreprises de transport elles-mêmes, qu’elles accusent des maux des chauffeurs (entre autres, bas salaires, non-respect des accords, pressions de la direction pour raccourcir les temps de repos et fraude aux cotisations sociales). , bien qu’ils incluent également un avis à l’exécutif : « Si le gouvernement progressiste pense que la situation dans le secteur n’est résolue que par un carburant moins cher et une baisse des taxes sur les entreprises, nous n’avons d’autre choix que de préparer une mobilisation.

L’UGT avait déjà publié la semaine dernière une déclaration dans le même sens, dans laquelle Ils demandent également que le gouvernement s’assoie avec les employeurs et les syndicats pour lutter contre la précarité, » véritable fléau […] qui a été étiqueté dernièrement et de manière sournoise comme un problème de « manque de chauffeurs professionnels ». Il n’y a pas un problème de pénurie de chauffeurs mais de très bas salaires qui génèrent un désintérêt pour la profession. »

Salaire minimum et accords

Sur le terrain, les syndicats partagent un diagnostic avec leurs collègues de l’autoroute : « Aux hommes d’affaires, je dis ‘payez plus’, comme Biden », explique Vicente Jiménez, responsable du secteur agricole chez CCOO Industria. Dans ce secteur, le conflit dure des années, a été sur le point de provoquer des grèves au cours des deux derniers étés et a beaucoup à voir avec la négociation collective et avec le salaire minimum interprofessionnel. « Il y a des accords qui n’ont pas été renouvelés depuis 2015, d’autres ont été poursuivis et d’autres qui n’incluent pas les augmentations du SMI ces dernières années », explique Sebastián Serena, secrétaire du secteur agroalimentaire de l’UGT FICA. « Nous sympathisons avec les revendications des hommes d’affaires, nous sommes contre le fait que les prix payés ne permettent pas de couvrir les coûts de production, par exemple, mais les travailleurs doivent être payés au moins le minimum fixé par la loi. » « C’est un travail très dur, parfois il se fait à des centaines de kilomètres de la maison elle-même, et ils n’offrent même pas de logement convenable », ajoute Jiménez ; « Les exigences des patrons me semblent très bonnes, mais qu’ils ne déchirent pas leurs vêtements quand le reste d’entre nous exige ce qui est à nous, c’est-à-dire qu’ils respectent les salaires, les accords et la loi. »

Politisation

Pour le chef de CCOO, Unai Sordo, l’impact de ces appels d’affaires est lié à une combinaison d’éléments économiques et politiques: « Tout est mitigé. Il s’agit de donner une sensation de chaos dans le pays avec des mobilisations de secteurs d’activité qui ont des problèmes, personne ne le nie, mais pour des raisons qui tiennent à une très mauvaise structuration de ces activités : sa supply chain les rend incapables de répercuter leurs augmentations de coûts sur les prix, et donc toute augmentation -comme celle des carburants- les affecte beaucoup. Maintenant, ils revendiquent, mais encourent immédiatement des contradictions : j’aimerais les entendre se prononcer sur la prochaine augmentation du SMI, voyons de quel genre d’attaquants on parle », ironise-t-il.

Dans toutes ces manifestations menées par le patronat, dans lesquelles la présence de représentants de l’opposition a également été annoncée, les syndicats apprécient une composante politique qui dépasse les revendications économiques ou syndicales : « Je suis très respectueux de toutes les mobilisations, mais ce n’est pas pareil. C’est la revendication des métallurgistes demandant un salaire décent comme les employeurs s’adressant à Sánchez dans des manifestations avec Pablo Casado derrière eux. Ce n’est pas la même phrase », a déclaré Mariano Hoya, secrétaire général adjoint à la politique syndicale de l’UGT.