Les synthétiques ont dominé les collections printemps 2021, et ensuite ? – WWD

Plastic Free July, une campagne d’un mois contre l’utilisation du plastique, connaît un début intéressant pour la mode.

La Fondation à but non lucratif pour les marchés changeants, avec le soutien de Clean Clothes Campaign, Ethical Consumer and Fashion Revolution, a lancé mercredi un rapport approfondi sur l’utilisation des produits synthétiques dans l’industrie, intitulé «Synthetic Anonymous».

Le rapport a évalué les marques sur leur dépendance globale aux synthétiques dans leur mélange total de matériaux comme une impulsion des progrès de l’industrie. Les marques ont été classées comme « pionniers » (ne pas utiliser de matières synthétiques), « pourraient faire mieux » (l’utilisation de matières synthétiques représente moins de 25 % du mélange total de matériaux), « à la traîne » (transparence limitée sur l’utilisation et pourcentage élevé de matières synthétiques ou pourcentage croissant) et « zone rouge » (peu ou pas de transparence du tout).

46 marques ont été évaluées, sur la base d’un questionnaire envoyé en mars 2021 ainsi que d’une recherche documentaire sur les politiques de marque et la divulgation publique.

En signe de transparence, 83 %, soit 38 marques, ont répondu au questionnaire. Selon le rapport, seules huit entreprises n’ont pas fourni de réponses, notamment Gap, Gildan, Nike, Patagonia, Target, The North Face, Timberland et Walmart.

Au cours de la dernière décennie, la production de polyester recyclé est passée de 9 % à 14 % selon Textile Exchange. La production de polyester recyclé masque souvent l’impact de la fabrication des bouteilles en plastique qui lui permettent, ainsi que des microplastiques, de se débarrasser plus tard de la chaîne. La majorité des entreprises (soit 85 %) ont indiqué leur objectif d’atteindre les objectifs de polyester recyclé en utilisant du polyester provenant de bouteilles en PET recyclées, ce que le rapport a qualifié de “fausse solution”.

« Notre rapport démontre clairement que la dépendance de l’industrie de la mode aux synthétiques est flagrante – et qu’elle s’aggravera inévitablement, car aucune marque ne s’est clairement engagée à changer de cap… Les décideurs doivent prendre des mesures pour briser le cercle vicieux de la dépendance aux matériaux synthétiques bon marché et assurer la l’industrie passe à une production responsable basée sur les principes d’une économie véritablement circulaire. La prochaine stratégie textile de l’UE présente une opportunité significative de le faire », note le rapport.

De plus, les chercheurs ont examiné un échantillon représentatif des collections printemps 2021 des marques pour représenter l’industrie – en analysant 4 028 produits de la mode ultra-rapide aux marques de plein air et de luxe – ainsi que “ceux désireux de faire connaître leurs références en matière de développement durable”.

Les synthétiques ont été inclus dans 67 pour cent des vêtements analysés, soit 53 pour cent en moyenne. Le balayage comprenait Asos, Boohoo, H&M, Louis Vuitton, Walmart, Zara et d’autres. Chaque marque analysée utilisait au moins quelques synthétiques.

Au milieu de l’engagement de la Commission européenne à lutter contre l’écoblanchiment et des récentes directives de l’Autorité britannique des marchés de la concurrence sur les allégations environnementales, des répercussions juridiques pourraient bientôt contrecarrer les objectifs de la marque. En utilisant les nouvelles directives sur les allégations écologiques, le rapport a révélé que, sur les 39 pour cent de produits accompagnés d’une allégation de durabilité, 59 pour cent ont bafoué les directives des allégations écologiques d’une manière ou d’une autre.

Certaines marques ont résisté aux tests de réclamation, Zara et Gucci faisant le moins de réclamations en violation des directives tandis que, selon le rapport, la majorité des réclamations de H&M, Asos et Marks and Spencer ont bafoué les directives d’une manière ou d’une autre.

La collection Conscious de H&M a été signalée comme contenant un pourcentage plus élevé de produits synthétiques par rapport à sa collection principale (72 % contre 61 %). Les collections qui reposent sur du polyester, même s’il est recyclé, ont été signalées par le rapport pour le greenwashing, tout comme les vêtements commercialisés comme étant recyclables ou monomatériaux mais contenant des synthétiques cachés qui nuisent aux chances de recyclage.

Le langage autour des matériaux « durables », « préférés » et « d’origine durable » a également attiré des critiques pour être « mal défini », ce qui explique pourquoi la réglementation se passe autour des textiles.

Aujourd’hui, de nombreuses marques s’abstiennent encore de divulguer leur mélange de matériaux en pourcentage de tonnage, malgré les demandes de transparence des consommateurs. Des entreprises comme Gap, Gildan, Lululemon, Nike, Patagonia, Target, The North Face, Timberland et Walmart ont été classées dans la « zone rouge » pour « non-divulgation de leur dépendance aux synthétiques ».

Boohoo, Walmart et Uniqlo avaient le plus d’articles en volume utilisant des synthétiques. Une poignée de marques ont déclaré leur intention « d’éviter ou de réduire complètement les synthétiques », à savoir Reformation, Hugo Boss, Esprit, Dressmann, Puma et United Colors of Benetton.

Dire que le rapport est arrivé au bon moment, Livia Firth, cofondatrice et directrice créative d’Eco-Age, espère voir plus de réglementation.

“Il y a tellement de greenwashing concernant la circularité – un modèle commercial indispensable que nous devons tous adopter, mais rendu presque impossible dans l’industrie de la mode par la grande quantité de fibres synthétiques utilisées”, a déclaré Firth dans un communiqué. «À cet égard, nous travaillons également depuis quelques mois au niveau de l’UE pour nous assurer que le label PEF proposé utilise la bonne méthodologie, et nous espérons que la Commission européenne prendra ce rapport révolutionnaire en considération pour garantir la bonne voie législative à suivre. “

La semaine publiée par Synthetics Anonymous a coïncidé avec une série de jalons de circularité. Patagonia a annoncé son investissement dans la fibre Infinna fabriquée à partir de déchets textiles, Timberland a présenté son programme de reprise et de reprise de chaussures de randonnée Timberloop Trekker en boucle fermée et Aquafil a célébré le lancement de sa boutique de nylon régénéré d-to-c Econyl. Un porte-parole de Patagonia a déclaré que les récents mouvements sur Infinna étaient motivés par une vision continue de la circularité et « être responsable de la fin de vie des produits en coton que nous mettons dans le monde ».

Le rapport de Synthetics Anonymous a noté le nombre croissant de marques (parmi lesquelles Adidas, Inditex, Monsoon, Nike et Puma) mettant en œuvre des options de reprise pour les vêtements usagés, mais a réitéré que les principes et l’infrastructure de conception circulaire sont toujours en train de rattraper leur retard.