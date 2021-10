Les systèmes Blarecast basés sur la blockchain achèvent une augmentation de “plusieurs millions” de dollars

Crédit photo : André François McKenzie

Le distributeur de musique basé sur la blockchain, Blarecast Systems, a officiellement annoncé l’achèvement d’un cycle de financement dirigé par Ayre Ventures, qui se présente comme “le plus grand investisseur au monde dans l’écosystème blockchain de BSV”.

Blarecast Systems, dont le siège est au Royaume-Uni, a dévoilé le tour de table aujourd’hui, par le biais d’un communiqué officiel. Comme la majorité des messages d’annonce récents concernant les augmentations (et les ventes) des startups, le texte ne divulgue pas les détails financiers de la transaction. Cependant, un responsable de Blarecast Systems a informé Digital Music News par e-mail que le cycle impliquait «un financement de plusieurs millions de livres sterling».

Comme mentionné, Blarecast Systems – qui dit qu’il cherche “à fournir une solution élégante et équitable pour l’industrie de la musique avec la technologie blockchain BSV” – a vu Ayre Ventures diriger le cycle de financement de démarrage, en plus de recevoir le soutien de “un certain nombre d’autres investisseurs fortunés. Ayre a également investi dans des startups telles que Mijem, Planaria et le portefeuille Bitcoin HandCash, pour n’en nommer que quelques-unes.

En ce qui concerne la vision de Blarecast pour le rôle de BSV dans la distribution de musique à l’avenir, l’entité est prête à utiliser « une technologie en instance de brevet unique… » selon le message d’annonce.

Les supérieurs ont reconnu que les efforts antérieurs de distribution de musique basés sur la blockchain “étaient entravés par des problèmes économiques et techniques dus à des méthodes de paiement incorrectes via des jetons inflationnistes et pré-minés”. Mais leur propre projet (qui “est en préparation depuis plus de deux ans”) “permet aux artistes de télécharger, publier, distribuer et vendre leur contenu numérique exclusif et leur marchandise physique à leurs fans à un prix fixé par les créateurs de contenu”, selon le texte.

Ces créateurs de contenu « recevront alors des paiements instantanément (même en micropaiements), et non des mois (voire des années) après les faits », poursuit le document.

Enfin, en ce qui concerne les détails opérationnels de Blarecast, la plate-forme accepte actuellement les inscriptions pour sa version bêta, et les co-fondateurs Shem Booth-Spain et Luke Mayernik (PDG et COO, respectivement) devraient faire une présentation le deuxième jour du mois prochain. Conférence CoinGeek à New York. L’événement devrait débuter le mardi 5 octobre et les professionnels de Blarecast discuteront de “leurs plans pour réinventer l’industrie de la musique avec la blockchain BSV”.

S’adressant au tour de table de son entreprise dans un communiqué, le compositeur de musique Luke Mayernik a déclaré : « Blarecast permet à tous les titulaires de droits (artistes, groupes et maisons de disques) d’exploiter la puissance de la blockchain BSV pour monétiser leur contenu en toute sécurité dans application simple mais élégante.

Le fondateur d’Ayre Ventures, Calvin Ayre, a pour sa part déclaré que Blarecast « est une musique aux oreilles de ceux qui croient en la capacité de la blockchain d’entreprise BSV à remodeler les industries grâce à sa capacité de mise à l’échelle infinie, son stockage de données inégalé et ses micro-transactions rentables.

“Avec BSV comme fondation, Blarecast est sur le point de transformer le secteur de la musique d’une manière qui donne la priorité aux créateurs plutôt qu’aux gardiens”, a conclu Ayre, fondateur de Bodog sportsbook.

Ed Sheeran utilise la technologie blockchain pour empêcher le scalping de billets lors de son prochain concert en France, et Snoop Dogg a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il était derrière le populaire compte de discussion @CozomoMedici NFT sur Twitter.