Les systèmes d’approvisionnement en eau traditionnels détiennent la clé de la crise de l’eau en Inde

Par Perle Tiwari,

Les Indiens ont une riche histoire de gestion de l’eau, nos ancêtres exploitant de manière durable l’eau fournie par les pluies de mousson et la stockant pour répondre aux besoins de la communauté pendant les derniers mois secs de l’année. Comment ont-ils fait ? En utilisant des « systèmes traditionnels de collecte d’eau » – des technologies traditionnelles qui répondent aux besoins des populations locales depuis des siècles, soulignant leur durabilité.

Un système traditionnel de collecte d’eau est une méthode d’induction, de collecte, de stockage et de conservation des eaux de ruissellement locales pour une utilisation productive future. Chaque région du pays possède ses propres systèmes traditionnels de collecte d’eau qui reflètent la géographie et la culture uniques de la région. Tuyaux en bambou et systèmes Apatani de l’Himalaya oriental ; Ghul (système de récupération d’eau) de l’Himalaya occidental ; Kund (réservoir ou petit réservoir), Khadin (système d’eaux de ruissellement de surface pour l’agriculture), Talabs (étangs), Johad (réservoir d’eau de pluie) et Baoli (réservoir) du désert du Thar et du Gujarat ; ahar-pynes (système traditionnel de récupération des eaux de crue) du Bihar – la liste est longue.

Ces structures non seulement captent et stockent l’eau de pluie, mais aident au boisement, réduisent l’érosion des sols, augmentent la zone de captage des eaux de pluie et renforcent les réservoirs d’eau souterraine. Selon les régions, elles sont situées à proximité immédiate des communautés, permettant un accès facile aux villageois. Au Chhattisgarh par exemple, dans l’état des étangs, il y a 4-5 étangs à proximité de chaque village. La capacité de rétention d’eau de ces structures variait largement – ​​entre 10 000 m3 et 1 000 000 m3 – suffisamment pour répondre aux besoins des villages environnants pendant un an.

Cependant, au fil du temps, bon nombre de ces structures précieuses se sont délabrées. L’envasement est identifié comme une cause majeure, où le limon déposé via les eaux de pluie du bassin versant réduit la capacité de la structure à stocker l’eau. L’envasement sur une période de 8 à 10 ans salit l’eau et rend la structure inutilisable, et de nombreuses structures n’ont pas été dessalées depuis 20 à 25 ans. Un manque de réparation générale et d’entretien pour réparer les fuites et la surexploitation des eaux souterraines à des fins d’irrigation et à d’autres fins a rendu de nombreuses structures de ce type inutiles.

Malheureusement, alors que de nouvelles structures de collecte d’eau sont construites avec la participation active du gouvernement, des entreprises et d’autres agences de financement, la réparation et l’entretien des structures traditionnelles et autres structures existantes sont souvent négligés. A Chandrapur, Maharashtra par exemple, malgré 44 barrages de contrôle, la capacité d’irrigation était encore exceptionnellement faible jusqu’à il y a 3 ans, en raison de l’envasement et du manque d’entretien. Le désensablement et la renaissance de ces anciennes structures fournissent une clé pour débloquer la capacité des communautés à avoir accès à l’eau, toute l’année.

Une autre clé réside dans le rôle des communautés gérant cette ressource précieuse, et les structures traditionnelles qui la détiennent. Nos ancêtres croyaient que l’eau était une ressource communale à gérer par la communauté pour le bien-être de tous. Et ce sont les femmes qui gèrent en grande partie la ressource. Cependant, lors de la colonisation de l’Inde, les Britanniques ont remplacé la gestion dispersée et décentralisée de l’eau par une gestion plus centralisée et dirigée par l’autorité où le Département des travaux publics a pris le contrôle. Un tel changement signifiait que les gens renonçaient à la responsabilité de gérer l’eau et la considéraient plutôt comme une ressource distribuée par les pouvoirs en place.

Mais les communautés à travers l’Inde font revivre les structures traditionnelles et assument la responsabilité de gérer les ressources et les structures en eau locales, à la fois de manière durable et équitable. La formation d’institutions populaires telles que les « associations d’usagers de l’eau » joue un rôle central en donnant aux populations locales les moyens de jouer un rôle actif dans la surveillance de l’eau et des structures qui la collectent, en tant qu’atout communautaire précieux. Les populations rurales et leur participation à la gestion de l’eau font partie intégrante.

Si l’Inde veut renverser efficacement la crise actuelle de l’eau, il est nécessaire d’apprendre de nos ancêtres, de relancer les systèmes traditionnels de collecte de l’eau et de permettre et d’habiliter les communautés, en particulier les femmes, à reprendre la gestion de l’eau en tant que ressource communale.

(L'auteur est directeur et PDG, Ambuja Cement Foundation. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

