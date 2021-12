Les systèmes de gestion de flotte devraient augmenter de 14 % par an pour atteindre 6,8 millions d’unités en 2025

Fleeca India Private Limited est une société de solutions de gestion des pneus à guichet unique basée à Jaipur. Pour comprendre le fonctionnement du système de gestion des pneus de Fleeca, nous interagissons avec M. Tikam Chand, fondateur et PDG de Fleeca.



Les pneus sont l’un des composants les plus importants d’une automobile, mais nous avons souvent tendance à les ignorer. Comme on dit, les freins arrêtent les roues, pas votre véhicule. Ce sont en fait les pneus qui l’arrêtent. Ainsi, en matière de sécurité, les pneus sont l’un des composants les plus importants d’une automobile. Il faut toujours vérifier la pression d’air des pneus de leur véhicule et les entretenir régulièrement par rotation, alignement et inspection. En faisant cela, on peut assurer leur sécurité et économiser de l’argent sur les caoutchoucs.

Maintenant, lorsque nous parlons de systèmes de gestion des pneus, Fleeca India Private Limited est un pionnier dans ce domaine. Fleeca India Private Limited est une société de solutions de gestion des pneus à guichet unique basée à Jaipur. Elle a été fondée en 2016 par M. Tikam Chand Jain dans le but d’ajouter de la valeur aux entreprises de flotte en aidant les propriétaires de flotte à tirer parti des mérites de la technologie de pointe et à optimiser les dépenses de flotte pour les rendre rentables en termes d’efficacité. La société opère actuellement dans 21 États avec plus de 1 300 centres Fleeca et 100 centres de rechapage à travers le pays. Fleeca est également reconnu par l’initiative iStart du gouvernement du Rajasthan.

Comment se présente le secteur de la gestion des pneus et des services d’entretien de flotte dans le pays ?

M. Chand dit que les industries logistiques dépendent fortement des pneus. En Inde, l’industrie de la logistique, qui comprend les camions et les bus, est le plus gros consommateur de pneus, représentant 55 % de l’utilisation totale de pneus. En outre, la catégorie la plus importante dans ce domaine est le remplacement, avec 61 pour cent de la part globale des véhicules utilitaires. Après l’essence, une entreprise de logistique dépense le plus d’argent pour les pneus, ce qui en fait un élément essentiel pour le secteur. De plus, dans les dépenses d’entretien des véhicules, les pneus représentent souvent environ 15 à 20 % du coût total.

Pendant la pandémie, quelle a été la chose la plus difficile à laquelle l’entreprise a été confrontée et la reprise est-elle suffisamment forte ?

La pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans la fortune des constructeurs automobiles, en particulier des exploitants de véhicules utilitaires en Inde, avec des ventes totales en baisse à 21% au cours de l’exercice 2021. Selon M. Chand, pendant la pandémie, Fleeca a rencontré divers problèmes, notamment une pénurie de ressources humaines, un faible nombre de véhicules en mouvement, aucun flux financier et la résiliation d’accords, entre autres, qu’ils ont rapidement surmontés. De plus, Fleeca a fourni des solutions sans relâche à l’industrie pour assurer un approvisionnement rapide en produits essentiels, y compris de l’oxygène médical liquide pendant la deuxième vague. Les professionnels qualifiés de l’entreprise ont effectué des réparations de pneus sur les autoroutes à travers le pays.

Quel regard portez-vous sur la transformation de l’industrie automobile en 2021 ?

L’industrie automobile subit une transformation majeure alimentée par les améliorations technologiques du cloud, l’introduction des véhicules électriques et de nombreuses avancées technologiques. M. Tikam Chand dit que nous devrions nous attendre à ce que le rythme de développement du marché automobile s’accélère dans un monde où les consommateurs s’attendent à une expérience d’achat fluide, à un désir d’options de mobilité et à ce que leurs voitures soient aussi personnalisées que leurs smartphones. Il a en outre ajouté que les constructeurs automobiles peuvent tirer parti du cloud computing pour appliquer les récents développements de l’IA afin de créer des véhicules sûrs, plus pratiques et plus respectueux de l’environnement.

Expliquer l’importance des compétences en gestion des pneus dans l’industrie automobile ?

M. Chand cite que les pneus représentent un tiers du budget d’entretien annuel d’une entreprise de parc automobile. Pour évaluer l’impact du comportement du conducteur sur les pneus et prendre des mesures correctives si nécessaire, les opérateurs de flotte doivent mettre en place des politiques et des procédures de conduite. Un freinage excessif, une vitesse excessive et un mauvais entretien des pneus sont de mauvaises pratiques de conduite qui entraînent des coûts d’exploitation plus élevés. Selon les études, un mauvais comportement des conducteurs peut représenter jusqu’à 30 % des dépenses supplémentaires du parc automobile. De plus, il dit que cette industrie est principalement desservie par des professionnels non qualifiés utilisant des outils et des appareils de fortune. En identifiant cette lacune, Fleeca forme des professionnels pour servir l’immense industrie.

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de flotte et les stratégies pour les surmonter ?

Alors que la récession mondiale exacerbée par la pandémie actuelle de COVID-19 a stoppé la croissance du secteur de la gestion de flotte, les défis devraient être de courte durée. De 3,5 millions d’unités fin 2020 à près de 6,8 millions d’unités d’ici 2025, la base installée globale de systèmes de gestion de flotte devrait augmenter à un taux de croissance annuel (TCAC) de 14%. Simultanément, le taux de pénétration des véhicules commerciaux et des voitures particulières dans l’utilisation des flottes devrait passer de 10,2 % en 2020 à 15,5 % en 2025. Il a ajouté que la pénurie de chauffeurs, les prix du carburant et les coûts d’entretien, le manque de ressources humaines qualifiées et une utilisation de la technologie sont quelques-uns des défis de cette industrie.

Les forces et les faiblesses de Fleeca et le parcours de croissance de l’entreprise jusqu’à présent ?

Selon M. Tikam Chand, un réseau étendu de plus de 1300 centres Fleeca à travers le pays ainsi que des professionnels qualifiés, des solutions prévisibles basées sur la technologie, une formation des conducteurs, une application mobile, une gestion des pneus en tant que service (solutions de bout en bout) et l’accès au vaste réseau de Bridgestone, grâce à un investissement stratégique de Rs 25 crore de l’entreprise, sont quelques-uns des points forts de Fleeca. En termes de faiblesses, il dit que le manque de ressources humaines qualifiées, beaucoup d’investissements dans la formation, la lenteur du développement des infrastructures, l’indisponibilité d’une formation appropriée dans le secteur sont quelques-uns des défis.

Comment répondrez-vous aux clients une fois que les véhicules électriques seront devenus courants en Inde ?

Que les véhicules fonctionnent au carburant ou à l’électricité, les dépenses pour les pneus resteront toujours plus ou moins les mêmes. Les économies sur le carburant signifieront que l’industrie pourra alors dépenser plus d’argent pour s’offrir des solutions de gestion des pneus. À ce moment-là, nous devons vraiment nous préparer à étendre notre réseau de services afin de desservir un marché encore plus vaste lorsque les véhicules électriques seront devenus courants en Inde.

Quels sont les futurs projets d’expansion de l’entreprise ?

Nous sommes fiers et dépassés par le chemin parcouru jusqu’à présent. La start-up a démarré avec seulement deux membres du personnel à Jaipur en 2016 et a maintenant des empreintes dans tout le pays. Dans une perspective d’avenir, nous souhaitons nous développer et nous étendre continuellement en termes de territoires financiers et géographiques. Nous opérons actuellement dans 12 états et visons à fournir nos services partout dans le monde. Nous cherchons également à établir plus de centres de formation pour fournir des compétences en gestion des pneus et espérons collaborer avec plus d’institutions pour former les étudiants. Nous sommes également en train d’augmenter l’accessibilité de nos solutions grâce à davantage de rapprochements pour étendre la gamme et la portée de nos services sur un vaste territoire.

