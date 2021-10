Les systèmes de l’Université de Sunderland sont victimes d’une cyberattaque potentielle

14/10/2021 à 10h21 CEST

SPORT.es

L’Université de Sunderland a été touchée par une « perturbation majeure des technologies de l’information » il a « toutes les caractéristiques d’une cyberattaque ». Le téléphone, le site Web et les systèmes informatiques sont en panne, mais l’enseignement en face à face se poursuivra dans la mesure du possible, ont-ils déclaré dans un communiqué.

L’université travaillait avec la police et d’autres agences pour découvrir ce qui s’était passé. « Nous prenons la sécurité de nos systèmes très au sérieux et nous nous efforcerons de résoudre la situation le plus rapidement possible », a déclaré un porte-parole. Les universités de Newcastle et de Northumbria ont été attaquées par des pirates en septembre de l’année dernière lorsque le National Center for Cyber ​​​​Security a mis en garde contre une augmentation des attaques contre les établissements d’enseignement.

Toutes les conférences en ligne qui devaient avoir lieu par les systèmes universitaires ils ont été annulés. L’Université de Sunderland a déclaré que les étudiants étaient encouragés à fréquenter leurs campus où l’enseignement en face à face se poursuivait.