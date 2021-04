Les tablaos flamenco avertissent la Culture que si elle ne prend pas de « mesures urgentes », elles disparaîtront: « C’est insupportable »

MADRID, 9 mars (EUROPA PRESS) –

L’Association Nationale des Tablaos de Flamenco d’Espagne (ANTFES) a transféré au ministère de la Culture et des Sports, lors d’une réunion tenue ce mardi, que si des «mesures urgentes et énergiques» ne sont pas prises, elles «finiront par disparaître».

«Nous sommes fermés depuis un an maintenant et c’est totalement insupportable à tous les niveaux. Nous sommes des entreprises familiales et aucune famille ne peut supporter cette situation de coûts permanents sans revenu« , a alerté la présidente de l’association, Juanma del Rey, dans des déclarations à Europa Press.

Lors de la réunion, à laquelle n’a pas assisté le ministre José Manuel Rodríguez Uribes, Culture, il a répondu qu’il étudierait la question et a appelé ANTFES à tenir une nouvelle réunion, mais sans fixer de date pour le moment.

En ce sens, del Rey a déclaré qu’ils auraient souhaité que le ministre assiste à la réunion. « Nous considérons que cela aurait dû être, mais vous devez essayer d’avancer et avec l’esprit d’essayer d’avancer et résoudre cette situation nous avons assisté à la réunion« , il a dit.

L’association a fait remarquer au ministère que les tablaos de flamenco, après un an de fermeture, « disparaissent » et que « d’ici 2020, si des mesures ne sont pas prises, ils finiront par disparaître ».

« Si les tablaos disparaissent, plus de 90% des artistes flamenco disparaissent et le flamenco disparaît pratiquement. Les compagnies se nourrissent des artistes et des artistes des tablaos, si les tablaos disparaissent tout s’effondre », a alerté le roi.

Selon lui, si cette situation se produisait, ce serait «le drame de la disparition d’un patrimoine culturel unique au monde». « Nous ne pouvons pas perdre notre identité culturelle et perdre l’un des éléments qui nous identifient le plus en tant que pays », a-t-il déclaré.

Après la rencontre, l’association a opté pour « donner un vote de confiance » au ministère de la Culture et attendez la prochaine réunion pour « savoir quels progrès peuvent être faits pour que le flamenco ne disparaisse pas ».