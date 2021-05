Les tableaux de bord Canelo vs Billy Joe Saunders au moment de l’arrêt révèlent que la star mexicaine gagnait le combat selon les trois juges

Canelo Alvarez gagnait sur les tableaux de bord des trois juges au moment de son triomphe d’arrêt sur Billy Joe Saunders.

Les cartes n’étaient finalement pas nécessaires car le coin du Britannique a mis fin au combat en raison d’une grave blessure à l’œil qu’il a subie au huitième tour.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo est toujours le roi livre pour livre

Salle de match

Le Mexicain était en tête sur les trois tableaux de bord

Le combat a commencé positivement pour Canelo, qui était le plus actif du couple dès le début.

Il a confondu Saunders avec des feintes avant de marteler la maison en racontant des coups de corps.

Cependant, le Britannique a ensuite pris l’élan et semblait commencer à gagner lui-même des manches.

Sa production a augmenté et il avait de plus en plus de succès jusqu’au huitième et dernier tour.

Dans cette session, Saunders a reculé après avoir été attrapé avec un gros contre-uppercut droit, qui a causé les dégâts, et il a juste survécu au round avant que son corner ne mette fin au combat.

DAZN

Saunders a souffert d’une fracture de l’os orbitaire présumé

Jusqu’à l’arrêt, il a semblé à de nombreux observateurs que le combat était serré.

Cependant, les trois juges de Dallas ne l’ont pas vu de cette façon.

Glen Feldman et Max DeLuca ont marqué 78-74 pour Canelo, tandis que Tim Cheatham a marqué 77-75.

L’arrêt les a rendus non pertinents cependant, et Canelo a été couronné roi des poids super-moyens WBA, WBC et WBO malgré tout.