Les tables sont de retour dans le septième match entre Nepo et Carlsen

04/12/21 à 17:09 CET

Dix-sept heures après avoir livré le plus long combat de l’histoire des Coupes du monde d’échecs, le Norvégien Magnus Carlsen, champion, et le Russe Ian Nepomniachtchi, aspirant, ont signé un match nul rapide lors du septième match qui laisse le score à 4-3 pour le défenseur. champion après la première mi-temps du match de Dubaï.

Le sixième match historique de la Coupe du monde, le plus long d’un match avec le titre en jeu (136 mouvements et près de 8 heures de jeu) conclu après minuit à Dubaï. C’était le premier qui commençait et se terminait à des jours différents.

Seulement 14 heures plus tard, les deux concurrents se sont à nouveau assis, face à face, devant le tableau pour régler le septième, qui marquait la mi-parcours du « match » dans le cadre de l’Exposition universelle.

Il aura fallu cinq ans et 19 matchs pour que la Coupe du monde brise la séquence de match nul et enregistre la victoire de l’un des deux. Ce n’était plus arrivé depuis que Carlsen lui-même a battu un autre Russe, Sergey Karjakin, lors du dixième match de New York en 2016. Ce vendredi était la troisième victoire du Norvégien dans le sixième match d’une Coupe du monde, puisqu’il a également remporté les 2013 et 2014, les deux contre l’Indien Viswanathan Anand.

Le Russe Garry Kasparov, ancien champion du monde, prévient sur les réseaux sociaux que ce sixième match de vendredi reste dans la mémoire des gens « car quand on entend que les échecs n’est pas un sport ou que la condition physique n’est pas si importante, ou quand quelqu’un dit les échecs classiques sont morts. »

Le septième à Dubaï devait être utilisé pour mesurer les effets de la catastrophe sur l’esprit de Nepo, un joueur émotionnellement instable qui a tendance à se décomposer après une défaite, et à voir si le candidat allait retirer le masque de conservatisme avec lequel il a affronté les six premiers matchs et à quel point il épouse mal son élan offensif naturel.

Nepo a ouvertement déclaré son intention de ne pas modifier ses plans après la défaite et a réitéré la variante anti-Marshall de l’ouverture espagnole. ce qui lui avait donné un très léger avantage lors de ses précédents matchs avec les Blancs.

Le Russe n’est pas devenu fou. Il lança ses pions centraux contre l’infanterie noire et Carlsen l’attendit sans se décourager.. Le Norvégien s’est limité à chercher les tables pour, avec le score en sa faveur à mi-match, se détendre et profiter du temps pour assouvir l’un de ses grands passe-temps, le football, regarder le match de son équipe préférée, le Real Madrid, leader du championnat espagnol, lors de sa visite à la Real Sociedad, troisième classé.

Les deux prétendants ont accepté de liquider le matériel pour accéder à une fin de tour et à trois pions par camp, ce qui a conduit à un résultat sûr d’un match nul. Ils n’avaient qu’à se présenter au premier contrôle horaire, comme l’exige la réglementation, pour les signer.

Ce dimanche, lors du huitième match, le champion aura une nouvelle fois l’initiative des pièces blanches avec l’objectif déclaré d’obtenir une deuxième victoire qui laisserait le « match » pratiquement condamné.