Les tablettes Fire d’Amazon sont lentes, mais vous pouvez (probablement) les rendre plus rapides

Il est impossible de battre la gamme de tablettes Fire d’Amazon pour l’argent – même lorsque d’autres entreprises essaient, le géant du commerce électronique arrive toujours en tête. Malheureusement, même le Fire HD 10 Plus le plus haut de gamme ne peut rivaliser avec les tablettes de Samsung ou d’Apple en termes de performances. Qu’on le veuille ou non, les gadgets d’Amazon sont abordables car ils utilisent des pièces plus lentes et moins chères, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser quelques astuces pour les rendre plus rapides. Bien que vous ne deviez pas vous attendre à l’impossible, en désactivant quelques paramètres et en profitant de quelques conseils d’utilisateur expérimenté, vous pouvez donner un coup de pouce assez important à votre tablette Fire.

Vider la partition de cache

La première étape vers l’amélioration des performances sur une tablette Fire consiste à effacer la partition de cache. Si vous ne la connaissez pas, la partition de cache est l’espace qu’Android donne aux applications pour stocker des données temporaires. Il n’est généralement pas nécessaire d’effacer manuellement cette partition, mais cela fait généralement une différence sur les tablettes Fire, en particulier celles qui ont été utilisées pendant un certain temps.

Cette action ne supprimera aucun de vos fichiers ou données d’application. La partition de cache ne contient que des fichiers temporaires qui sont régulièrement supprimés automatiquement.

Tout d’abord, éteignez votre tablette Fire en maintenant enfoncé le bouton d’alimentation. Une fois éteint, appuyez sur les boutons d’alimentation et d’augmentation du volume. Une fois que vous voyez le logo de démarrage Amazon, vous pouvez relâcher le bouton de volume, mais maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que vous entriez dans l’écran de récupération (photo ci-dessous). Cette méthode peut différer sur certains modèles plus anciens, mais ce processus est la façon dont il est accessible sur le dernier Fire HD 10 de 11e génération.

Sur l’écran de récupération, faites défiler le menu de récupération à l’aide des boutons de volume jusqu’à ce que « effacer la partition de cache » soit sélectionné, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour entrer. Assurez-vous de ne pas sélectionner l’option de réinitialisation d’usine par erreur. Il vous sera alors demandé de confirmer votre choix.

Une fois que vous êtes renvoyé à l’écran de récupération, faites défiler jusqu’à « éteindre » et sélectionnez-le. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton d’alimentation (sans appuyer sur aucun bouton de volume) pour rallumer votre tablette.

Désinstallez les applications dont vous n’avez pas besoin

Cette astuce peut sembler évidente, mais elle mérite d’être mentionnée explicitement : supprimez toutes les applications que vous avez installées et dont vous n’avez plus besoin. Vous ne pouvez pas supprimer la plupart des applications préinstallées d’Amazon (et les désactiver peut causer des problèmes), mais vous pouvez toujours parcourir les applications et les jeux que vous avez téléchargés pour supprimer tout logiciel obsolète ou inutilisé.

Désactiver les rapports de télémétrie

Par défaut, les tablettes Fire renvoient à Amazon des données sur la façon dont vous utilisez votre appareil. Bien que les désactiver n’entraîne pas une augmentation notable de la vitesse, il y aura moins de services exécutés en arrière-plan. De plus, il est agréable de réduire la collecte de données personnelles d’Amazon. Voici où vous pouvez trouver les options :

Analyse marketing

Fire OS 5 et 6 : application Paramètres > Sécurité et confidentialité > Marketing Fire OS 7 : application Paramètres > Sécurité et confidentialité > Données d’utilisation de l’appareil

Données d’utilisation de l’application

Fire OS 5 : application Paramètres > Sécurité et confidentialité > Collecter les données d’utilisation de l’application Fire OS 6 : Application Paramètres > Applications et notifications > Collecter les données d’utilisation de l’application Fire OS 7 : Application Paramètres > Sécurité et confidentialité > Collecter les données d’utilisation de l’application

Installer des fichiers par Google

Si vous avez votre tablette Fire depuis un certain temps, vous avez probablement accumulé beaucoup de fichiers indésirables – téléchargements, dossiers de jeux que vous avez supprimés il y a longtemps, etc. Files by Google est une application utile qui peut rechercher et nettoyer les fichiers indésirables, le tout en quelques clics.

Bien que le nettoyage des fichiers inutilisés n’affecte pas directement les performances, Android commence à ralentir lorsque vous manquez de stockage interne. Les fichiers de Google sont parfaits pour trouver le type de données restantes et de fichiers indésirables qui peuvent rapidement remplir l’espace de stockage de votre tablette.

Si vous avez déjà installé le Google Play Store sur votre tablette Fire, vous pouvez simplement télécharger Files by Google depuis le Play Store. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez toujours récupérer l’application Fichiers depuis APKMirror.

Ne pas installer d’applications sur une carte SD

La plupart des tablettes Fire n’ont pas beaucoup d’espace interne, c’est pourquoi de nombreux propriétaires d’appareils choisissent d’insérer une carte microSD. Les anciennes tablettes Fire vous permettent de déplacer certaines applications vers la carte microSD, mais si vous possédez l’un des modèles les plus récents avec Android 7.0 Nougat (comme le 2019 Fire 7 ou 2018 Fire HD 8), vous pouvez en fait utiliser une carte SD comme extension pour votre stockage interne.

Cependant, le déplacement d’applications sur votre carte SD ralentit votre tablette Fire. Comme nous l’avons vu en détail, même les cartes microSD les plus rapides sont plus lentes que le stockage interne utilisé par les téléphones et tablettes modernes. Nous avons testé cette carte microSD SanDisk A2 de 16 Go (les cartes A2 sont censées être les meilleures pour les applications) avec un Fire HD 8 de 7e génération, et les vitesses de lecture aléatoires étaient 3 fois plus lentes que le stockage interne, avec des vitesses d’écriture aléatoires encore pires. En d’autres termes, même l’une des cartes microSD les plus rapides est deux fois plus lente que le stockage interne de la tablette Fire.

Benchmarks de disque sur le stockage interne (à gauche) et microSD de classe 10 A2 (à droite)

À titre d’exemple plus extrême, nous avons également testé une ancienne carte microSD de classe 10 (pas A1) avec une Fire HD 8 de 8e génération. Ce sont parmi les cartes SD de qualité inférieure que vous pouvez toujours acheter, et comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, les performances de lecture aléatoire étaient environ 6 fois plus lentes que le stockage interne. Les vitesses d’écriture aléatoires étaient inutilisables, 35 fois plus lentes que le stockage interne.

Benchmarks de disque sur le stockage interne (à gauche) et microSD de classe 10 (à droite)

Il est important de noter que Les vitesses de la carte SD n’ont pas d’importance si vous ne les utilisez que pour le stockage de données. Si vous souhaitez simplement enregistrer des films Netflix pour une utilisation hors ligne ou conserver une énorme collection de musique sur votre tablette, n’importe quelle carte SD fera l’affaire. Exécuter des applications directement à partir d’une carte SD est ce qui réduira considérablement les performances.

Si vous avez vraiment besoin de stockage supplémentaire pour les applications, procurez-vous une carte classée A2 comme ce modèle SanDisk. Vos applications fonctionneront toujours plus lentement, mais elles ne seront pas aussi lentes qu’elles pourraient l’être.

Désactiver Alexa

Certaines personnes ont signalé que la désactivation de l’assistant vocal Alexa peut aider à résoudre les problèmes de performances et l’épuisement de la batterie, donc si vous ne vous souciez pas d’Alexa, c’est quelque chose que vous pouvez essayer. Ouvrez l’application Paramètres depuis l’écran d’accueil (ou balayez du haut vers le bas et appuyez sur l’icône représentant une roue dentée), sélectionnez « Alexa » dans la liste et désactivez Alexa. N’oubliez pas que si vous utilisez régulièrement le mode Show sur un Fire HD 8 ou HD 10, vous ne pourrez pas l’activer avec Alexa désactivé.

Galerie d’images (2 images)

Si vous rencontrez toujours des problèmes de ralentissement/d’épuisement de la batterie, vous pouvez essayer d’activer le contrôle parental à partir de l’application Paramètres, ce qui empêche Alexa de s’exécuter. Je ne pouvais pas faire la différence entre cela et simplement désactiver Alexa normalement, mais vous pourriez voir des résultats différents.

Option nucléaire : définissez une limite de processus en arrière-plan

Si votre tablette Fire est toujours lente, vous pouvez essayer une autre option. Android a un paramètre caché pour limiter le nombre d’applications s’exécutant en arrière-plan. En règle générale, Android ferme les applications en arrière-plan lorsqu’il n’a plus de RAM disponible, mais vous pouvez le configurer pour qu’il soit plus agressif. Cela n’affectera pas les notifications push et les autres tâches qui restent normalement en arrière-plan, uniquement les applications que vous avez ouvertes puis quittées.

L’activation d’une limite de processus en arrière-plan peut entraîner la rupture de certaines applications, ce qui réduit la durée de vie de la batterie car les applications se rechargent plus souvent. Procédez à vos risques et périls.

De plus, cette option n’est pas disponible sur les profils secondaires sur les tablettes Fire, uniquement sur l’utilisateur principal.

Tout d’abord, vous devez activer le menu des options du développeur si vous ne l’avez pas déjà fait. Ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez « Options de l’appareil » et continuez d’appuyer sur « Numéro de série jusqu’à ce que le message « Vous êtes maintenant un développeur » apparaisse. Un nouveau menu « Options pour les développeurs » apparaîtra dans la section Options de l’appareil.

Une fois que vous y avez accès, ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez « Options de l’appareil », appuyez sur « Options pour les développeurs », appuyez sur « Limite de processus en arrière-plan » (c’est près du bas) et définissez-le sur 2 processus.

Désormais, votre tablette Fire ne gardera que deux applications en arrière-plan. Si vous souhaitez désactiver cette option plus tard, revenez simplement à l’option et définissez-la sur « Limite standard ». Le paramètre est également généralement réinitialisé après un redémarrage, donc si vous remarquez que votre tablette devient lente, vérifiez si elle est toujours activée.

Jusqu’à ce qu’Amazon intensifie son jeu avec les composants qu’il met dans les tablettes Fire, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les accélérer. Cela dit, avec ces astuces prêtes à l’emploi dans votre poche arrière – et un entretien régulier pour effacer les fichiers et applications anciens et inutilisés – obtenir une meilleure expérience n’est pas trop difficile.

