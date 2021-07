Les tablettes sont en danger d’extinction à cause des smartphones

Les experts s’attendent à ce que le marché des tablettes ralentisse en 2016, tandis que les téléphones portables pourraient augmenter les ventes cette année. (Crédit : ROBYN BECK / . / .)

(CNNExpansion) – L’augmentation constante de la taille des écrans des smartphones a rapproché ces gadgets des consommateurs, c’est pourquoi depuis 2015, ils sont devenus le substitut idéal des tablettes.

Selon le directeur de l’analyse technologique de la Consumer Technology Association (CTA), Steve Koening, les téléphones portables seront le « cannibale » des tablettes dans un futur proche. On estime même qu’en 2016, le marché mondial de ces appareils se contractera de 8 %.

« Sur le marché mondial, on s’attend à ce que les tablettes cessent d’être adoptées en raison de la croissance de la taille des smartphones, ce qui devrait finir par cannibaliser complètement la catégorie à l’avenir. Bien qu’ils restent stables en part de marché, il n’y a plus beaucoup de raisons pour que les utilisateurs les choisissent par téléphone », a déclaré Koening lors de sa conférence sur l’environnement économique des technologies au début de la journée de presse du CES 2016 à Las Vegas.

Contrairement au marché des tablettes, les smartphones ont progressé de 4% en 2015 et devraient maintenir leur croissance cette année, selon les données du CTA.

Malgré le fait que le prix des tablettes ait baissé d’environ 9% au cours des 24 derniers mois, cela n’a pas été suffisant pour rester à flot de la ligne d’innovation, dans laquelle les mobiles ont l’avantage d’une meilleure résolution d’écran, de prix variés et de mises à jour plus fréquentes dans leur systèmes d’exploitation.

Lors du CES 2016, il est prévu que plusieurs modèles de tablettes à bas prix et une variété d’applications seront présentés pour ces appareils, de plus en plus axés sur l’industrie et le commerce, éloignant progressivement la catégorie des projecteurs.

Malgré les perspectives pessimistes pour les tablettes, elles ont été placées en 2015 aux côtés des smartphones et des ordinateurs portables dans le soi-disant « triumvirat technologique ». Les trois catégories représentaient 58% des dépenses technologiques mondiales, représentant un total de 551 milliards de dollars en valeur marchande.

En plus de ces trois catégories, les téléviseurs et appareils portables 4K – des appareils qui sont utilisés comme une extension du corps – devraient continuer à gagner du terrain sur le marché de la technologie, en particulier sur les marchés en développement, où les dépenses dans ce segment ont constamment augmenté pour ressembler à la consommation niveaux des marchés matures. Les wearables ont augmenté de 22 % en 2015.

La mauvaise économie nuage le paysage technologique

Bien que le marché de la technologie continue de dominer les dépenses personnelles dans le monde, Koening a averti que l’environnement économique actuel aura un impact sur l’adoption de nouvelles technologies sur les différents marchés, à la fois matures et en développement.

“L’adoption sera plus lente en raison du prix élevé du dollar et surtout, en raison des faibles attentes en Chine”, explique l’expert.

En ce qui concerne les Amériques, le Mexique est considéré comme un acteur important dans la fabrication à faible coût et devrait rester à un niveau d’adoption constant, tandis que des pays comme le Brésil et l’Argentine seront les plus touchés par la situation de la Chine et du super dollar.