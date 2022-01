Les tâches quotidiennes et les récompenses d’enregistrement vous incitent-elles à jouer à vos jeux ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Il semble qu’une tonne de jeux mobiles de nos jours reposent sur des tâches quotidiennes et des récompenses d’enregistrement dans le but de fidéliser les gens. Que ce soit Call of Duty Mobile, Genshin Impact ou PUBG, il est difficile d’échapper à ce phénomène.

Nous voulons donc savoir si les tâches et les récompenses quotidiennes vous attirent vers les jeux ou si vous ne vous en souciez tout simplement pas. Vous pouvez nous donner votre réponse en votant dans le sondage ci-dessous et en développant dans la section commentaires si vous avez plus à partager.

Les tâches/récompenses quotidiennes vous donnent-elles envie de jouer à vos jeux ?

50 voix

Oui tout le temps

8%

Parfois, cela dépend du jeu et de mon humeur

42%

Non pas du tout

50%

Les récompenses quotidiennes semblent être plus une chose dans les titres gratuits, distribuant souvent de la monnaie virtuelle, des articles cosmétiques, des améliorations d’expérience, etc. Cela semble bien en théorie, mais de nombreux jeux prenant en charge cette fonctionnalité envoient au joueur des notifications pour se reconnecter et récupérer ces récompenses.

Peu importe de quel côté de la clôture vous vous situez dans ce sujet, vous pouvez faire entendre votre voix via le sondage ci-dessus.

