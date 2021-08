Les tactiques “amateur” de Mikel Arteta contre Chelsea laissent Danny Murphy “effrayé” et “perplexe” par Arsenal alors que Simon Jordan affirme que les nouvelles recrues n’ont pas d’importance avec le “mauvais gars” en charge

in

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, n’a pas réussi à rectifier sa tactique défaillante contre Chelsea, ce qui a laissé l’ancienne star de Liverpool Danny Murphy “craineuse” et “perplexe”.

Les Gunners n’ont perdu que 2-0 dans un match où ils ont été joués hors du terrain des Emirats par leurs adversaires, ce qui a conduit les supporters à huer à la fois à la mi-temps et à temps plein.

Arsenal n’a pas marqué de but lors de ses deux matches cette saison

Cela aurait pu être bien pire avec Romelu Lukaku tourmentant la défense nationale, qui n’avait pas été malade pour 50 millions de livres sterling en été avec Ben White.

Arsenal n’a réussi que six tirs et 35% de possession dans le match.

Et Murphy a révélé qu’il craignait qu’Arteta n’ait pas réagi au style et à la domination de ses adversaires.

“En le regardant d’un point de vue tactique, j’étais tellement perplexe”, a-t-il déclaré à White et Jordan.

Lukaku a eu un deuxième début à Chelsea dont les Gunners n’ont pas réussi à faire face

« Ils ont bien commencé pendant huit à dix minutes, jusqu’à ce que Chelsea commence à battre la presse.

« Il n’y a rien de mal à commencer par la presse, mais lorsque vous affrontez la meilleure équipe d’Europe, en termes de victoire en Ligue des champions, il y a des moments où vous devez leur donner le respect et vous asseoir.

«Ils ont battu la presse, ont marqué un but et tout d’un coup, vous êtes sur le pied arrière.

“Ils n’ont jamais changé et ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils se sont tellement étirés, l’écart entre leur unité défensive et les milieux de terrain, parfois, qui essayaient de faire pression – je me sentais pour les deux milieux de terrain, en passant, essayant de faire le travail de quatre ou cinq hommes – les écarts étaient si grands.

«C’est devenu un amateur, tactiquement, d’Arsenal. Ils étaient partout. Parfois, ils pressaient à moitié, puis se faisaient jouer, par de bons joueurs, certes, mais ils n’avaient pas le courage de lâcher.

Arsenal a connu un début de saison difficile en Premier League avec deux mauvaises défaites contre Brentford et Chelsea

“Je m’attendais à ce qu’ils sortent après la mi-temps et qu’ils aillent,” nous n’allons pas être battus ici “, et ils ont réagi, mais Chelsea a quand même joué à travers eux parfois.”

Il a ajouté : « Si vous allez presser en tant qu’unité, les quatre ou cinq arrières, quoi que vous jouiez, doivent trouver les milieux de terrain et les attaquants.

«Ce que je voyais, c’était les gars de devant qui essayaient de le faire, puis les gars de derrière ont peur et tombent, tombent et tombent, donc il y avait parfois d’énormes, énormes écarts entre le milieu de terrain et la défense.

“C’était comme les 10 dernières minutes d’un match de FA Cup.

« Vous avez Steve Round là-bas. Vous avez Arteta là-bas, qui regarde ce jeu évoluer et ne fait rien à ce sujet.

Le manager d’Arsenal, Arteta, se trouve déjà sous une pression énorme à seulement deux matchs de la nouvelle saison

« C’est comme avoir une fuite. Ils ne mettaient pas leurs doigts dans les trous pour l’arrêter. Ils ne faisaient rien. C’était juste une fuite. Cela aurait pu être quatre ou cinq. À un moment donné, vous aviez peur pour le score.

Arsenal a fait cinq recrues estivales et a dépensé le plus d’argent de toutes les équipes de Premier League pour de nouvelles recrues, les frais qu’ils ont dépensés jusqu’à présent approchant les 130 millions de livres sterling.

Mais Simon Jordan pense qu’en ce moment, peu importe qui les Gunners signent si Arteta n’améliore pas son acte.

Il a déclaré à talkSPORT: «La plus grande énigme pour moi est la pirogue. Avez-vous le bon gars dans la pirogue?

«Tout ce récit sur les joueurs qu’ils achètent, qui ils ont et ceux qu’ils n’ont pas, et à quel point l’équipe est riche en jeunes talents, c’est une belle vitrine.

“Mais si vous avez le mauvais gars dans l’abri, qui n’est que théorie et aucune pratique, vous pouvez avoir ce scénario.”

