Les tailles de batterie de l’iPhone 13 révélées pour les quatre modèles

De nombreuses rumeurs sur l’iPhone 13 que nous avons vues avant la conférence de presse de mardi indiquaient que les quatre nouveaux iPhones seraient plus épais qu’auparavant pour accueillir des batteries plus grosses. Apple a confirmé sur scène que les quatre combinés iPhone 13 auront des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs. Le fabricant de l’iPhone a également répertorié les gains de durée de vie de la batterie par rapport à la série iPhone 12. Nous envisageons une autonomie supplémentaire de 1,5 heure pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro par rapport à leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro max bénéficient de 2,5 heures d’autonomie supplémentaire par rapport à leurs équivalents iPhone 12. Tout comme avec la RAM, Apple n’a jamais mentionné les données de taille de la batterie de l’iPhone 13 lors de l’événement de dévoilement. La même chose s’est produite avec la série iPhone 13. Mais les tailles de batterie ont déjà fuité.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le design de l’iPhone 13 favorise la durée de vie de la batterie

La conception interne de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini indique la taille et la forme de la batterie. Source de l’image : Apple Inc.

Les rumeurs qui ont précédé l’événement disaient que les nouveaux modèles d’iPhone 13 auront la même hauteur et la même largeur que leurs prédécesseurs. Mais ils seraient tous environ 0,2 mm plus épais qu’avant. Apple peut utiliser cet espace supplémentaire pour augmenter la durée de vie de la batterie, nous avons spéculé à l’époque. Chaque espace interne peut fournir une capacité de batterie précieuse supplémentaire, et l’iPhone 13 en a besoin.

Apple a clairement indiqué sur scène que les nouveaux téléphones avaient des écrans plus lumineux, une puce plus rapide et une meilleure connectivité 5G. Ils offrent également de meilleures expériences de caméra. Ce sont toutes des fonctionnalités énergivores. L’A15 Bionic pourrait être plus efficace qu’avant, et Apple pourrait utiliser des astuces supplémentaires pour améliorer la durée de vie de la batterie. Les écrans 120 Hz ProMotion adapteront le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction du contenu consommé par l’utilisateur. En outre, le téléphone peut basculer entre les données 5G et 4G pour économiser la batterie.

Mais Apple avait également besoin de batteries plus grosses. Les pages de comparaison d’iPhone confirment que tous les modèles d’iPhone sont précisément 0,25 plus épais que leurs prédécesseurs. Chacun d’eux est également légèrement plus lourd. Ce sont toutes des indications qu’Apple a augmenté la taille des batteries.

Quelle est la taille des nouvelles batteries ?

La conception interne de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max indique la taille et la forme de la batterie. Source de l’image : Apple Inc.

Apple a déclaré lors de l’émission que les capacités de la batterie de l’iPhone 13 sont plus grandes qu’auparavant sans mettre de chiffres sur l’écran. Apple n’affiche jamais ces informations lorsqu’il s’agit de ses produits. Au lieu de cela, Apple parle des heures supplémentaires d’autonomie de la batterie que la série iPhone 13 peut offrir. Et, en effet, les modèles d’iPhone 13 offrent des gains importants, comme nous l’avons déjà expliqué sur ce lien.

Mais si vous avez besoin de savoir exactement quelle est la taille des nouvelles batteries de l’iPhone 13, grâce aux chiffres officiels. . a trouvé les informations dans un dossier Apple sur le site Web de Chemtrec.

L’iPhone 13 mini de 5,4 pouces dispose d’une batterie de 9,57 Wh contre 8,57 pour l’iPhone 12 mini — Wh signifie watt-heure. C’est une augmentation de la capacité de la batterie de 9 %. L’iPhone 13 de 6,1 pouces dispose d’une batterie de 12,41 Wh, 15 % plus grosse que la batterie de 10,78 Wh de l’iPhone 12.

L’iPhone 13 Pro a la même taille que l’iPhone 13, mais il contient un appareil photo supplémentaire à l’arrière, ce qui consomme plus d’espace interne. Comme vous pouvez le voir dans les schémas ci-dessus, les Pros ont des batteries en forme de L, tandis que les téléphones iPhone 13 moins chers ont des batteries plus traditionnelles.

Dans cet esprit, l’iPhone 13 Pro dispose d’une batterie de 11,97 Wh qui est 11% plus grande que la batterie de 10,78 Wh de l’iPhone 12 Pro. Enfin, l’iPhone 13 Pro Max est livré avec une batterie de 16,75 Wh, en hausse de 18 % par rapport à la batterie de 14,13 Wh à l’intérieur de l’iPhone 12 Pro Max.

Ces détails sur les spécifications de la batterie de l’iPhone 13 prouvent en outre que tous les modèles d’iPhone 13 auront une meilleure autonomie de batterie qu’auparavant. Les tests de batterie réels de l’iPhone 13 qui suivront une fois la nouvelle série d’iPhone en vente devraient fournir des données supplémentaires sur les performances de la batterie.