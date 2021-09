Les talents de La Masia sont la clé de la reconstruction de Barcelone

in

Après le dénouement du mercato d’été 2021, l’implication de Barcelone peut être caractérisée par ses difficultés financières en cours.

Le club a été critiqué par beaucoup pour avoir pris de mauvaises décisions monétaires, ce qui a finalement conduit à l’expulsion de Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or et GOAT, du vestiaire catalan.

Alors que le club cherche à se remettre de ses pertes, nous examinons les lumières brillantes et les nouvelles perspectives qui peuvent sauver la crête blaugrana et rajeunir l’équipe.

La nouvelle du transfert de choc de l’été, mis à part le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, était le départ de Lionel Messi du Camp Nou, laissant le maillot n°10 vacant.

S’il faudra certainement plus d’un joueur pour remplir les bottes que l’Argentin a laissées derrière lui, un jeune s’est déjà vu attribuer le maillot pour la saison 2021-22 et ce n’est autre que l’homme vedette, Ansu Fati.

À tout juste 18 ans, Fati a déjà cumulé 41 apparitions en équipe première, marquant 13 buts pour les blaugranes. Lui donner le sacré non. Le maillot 10 est une énorme démonstration de foi du Barça.

Un autre jeune joueur qui a été qualifié par certains de « prochain Andres Iniesta » est le catalan Riqui Puig. Le milieu de terrain central de 22 ans imite Phil Foden dans sa lente percée dans les rangs de l’équipe première depuis la saison 2018-19.

Doté d’un talent incontestable, le jeune a eu du mal à gravir les échelons non pas à cause d’une approche mesurée (comme celle de Pep Guardiola avec Phil Foden), mais plutôt à cause de sa relation tendue avec le manager Ronald Koeman.

Koeman a exprimé dans le passé le fait de permettre à Puig de partir en prêt pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs, mais le non. 6 est catégorique, il veut rester et se battre pour sa place dans l’équipe.

Des rapports récents ont affirmé que le président Joan Laporta avait dit à Koeman que Puig devait jouer et les fans espèrent qu’il aura des opportunités cette saison. Koeman est un homme difficile à satisfaire, mais l’espoir est que Puig puisse en faire assez pour justifier le titre de titulaire aux yeux de l’entraîneur.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Puig n’est pas le seul milieu de terrain à essayer de percer dans la première équipe. Gavi est devenu le quatrième plus jeune joueur à faire ses débuts pour Barcelone en Liga contre Getafe, tandis que Nico Gonzalez devrait déjà être le remplaçant à long terme de Sergio Busquets.

Du côté de la défense, et qui rejoindront l’homme étiqueté futur président de Barcelone, Gerard Pique, sont deux prodiges de La Masia, Eric Garcia et Oscar Mingueza.

Garcia vient de revenir en tant qu’agent libre de son séjour de quatre ans avec les champions de Premier League, Manchester City. L’Espagnol a eu du mal à percer dans l’équipe de stars de l’équipe anglaise grâce à leur succès avec Ruben Dias et John Stones.

Cependant, Pep Guardiola a fait savoir qu’il était un fan de Garcia et à seulement 20 ans, le défenseur central semble prêt à briller pour le côté culé pour les années à venir.

Mingueza, quant à lui, est avec Barcelone depuis qu’il a signé pour la première fois en 2007. Il a été appelé régulièrement dans l’équipe première la saison dernière, jouant à l’arrière droit et en défense centrale, mais il est maintenant officiellement enregistré comme un premier joueur de l’équipe.

C’est sa polyvalence qui a attiré Ronald Koeman et, en tant qu’aîné de Garcia de seulement deux ans, lui aussi pourrait jouer avec les Catalans pour les années à venir. Le départ d’Emerson Royal pourrait également signifier plus de temps de jeu pour Mingueza sur la droite de la défense.

Ensuite, bien que n’étant pas un produit de La Masia, l’un des talents les plus excitants du football, sans parler de la Catalogne, est le milieu de terrain espagnol de 18 ans, Pedri. Le prodige a brillé lors de l’Euro 2020 en étant élu jeune joueur du tournoi, tout en étant le seul joueur espagnol à figurer dans l’équipe du tournoi Euro 2020.

Pedri reviendra après la pause internationale, impatient de partir et frais de vacances en retard. Le jeune devrait également surfer sur une énorme vague de confiance après un été réussi qui a culminé avec une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo.

Un rapide coup d’œil au Barca B montre également une multitude de talents passionnants prêts et attendant une chance en équipe première. Ilias Akhomach, Kays Ruiz, Nils Mortimer, Peque, Arnau Comas, Alejandro Balde, Arnau Tenas, Lucas de Vega et les gardiens Inaki Pena et Arnau Tenas ne sont que quelques-uns des joueurs à surveiller.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Les vétérans du club jouent également un rôle, Barcelone ayant déjà confirmé que leurs principaux joueurs expérimentés avaient accepté de réduire leurs salaires. Gerard Pique a été le premier à intervenir, suivi de Jordi Alba et Sergio Busquets. Sergi Roberto devrait bientôt emboîter le pas.

Cette nouvelle devrait signifier un message pour les équipes adverses que l’argent n’est pas ce que recherchent les joueurs, au lieu de cela, ils cherchent à défendre l’insigne de Barcelone.

Alors que beaucoup considèrent actuellement l’équipe catalane comme une équipe dans l’ombre de leurs succès exceptionnels sous la direction de Pep Guardiola et Luis Enrique, je dirais qu’il s’agit d’une équipe en reconstruction qui promet de réussir dans les prochaines années.

Bien qu’un trophée de la Ligue des champions ne soit peut-être pas attendu d’ici l’été 2022, le potentiel et l’enthousiasme que les fans obtiendront en regardant une nouvelle génération de joueurs tels que Pedri, Gavi, Nico et Ansu Fati offrent beaucoup d’optimisme pour l’avenir.