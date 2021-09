Les talents technologiques continueront d’être rares pour les banques : Rajiv Anand d’Axis Bank

in

Selon lui, la bonne nouvelle pour les banques était que les talents technologiques devenaient de plus en plus larges et, par conséquent, la capacité de recruter des talents à l’avenir s’améliorera, espérons-le.

L’un des grands défis auxquels les banques sont confrontées à l’avenir est la technologie, car pour elles, les talents technologiques continuent d’être et continueront d’être rares, a déclaré Rajiv Anand, directeur exécutif (Wholesale Banking), Axis Bank.

S’exprimant lors du colloque bancaire de CII, Anand a déclaré : « Je pense qu’il y a certainement une pénurie de talents, et surtout compte tenu de la communauté dynamique de start-up que nous avons, vous savez, les talents technologiques continuent d’être et continueront d’être rares.

« La mauvaise nouvelle, c’est que la plupart de ces techniciens ne veulent pas travailler pour les banques. Ils veulent travailler pour des entités comme des start-ups, Googles et Apples du monde. Et, par conséquent, les banques devront également repenser leur stratégie en matière de ressources humaines », a ajouté Anand.

