Les talibans 2.0 annonceront un nouveau gouvernement vendredi

Haibtullah Akhndzada, Mullah Abdul Ghani Baradar (Crédit photo : .)

Le décor est planté pour que les talibans 2.0 annoncent le nouveau gouvernement des Émirats islamiques d’Afghanistan, vendredi 3 septembre 2021. Selon certaines informations, le chef des talibans Hibatullah Akhundzada, qui se trouve à Kandahar, devrait être à Kaboul vendredi (un jour considéré comme un jour saint) et annoncer la formation du nouveau cabinet.

Les talibans ont envoyé des messages au monde selon lesquels le gouvernement qui sera bientôt formé devrait être « inclusif », donner aux femmes la liberté comme acceptable selon les lois islamiques et respecter les droits humains.

La formation d’un nouveau gouvernement sera au milieu d’une crise économique aiguë, et elle devra dépendre de l’aide internationale, que ce soit des fonds ou de la nourriture. Il y aura une grave pénurie de liquidités car les talibans ne devraient pas avoir accès à près de 10 milliards de dollars d’actifs détenus à l’étranger par la Banque centrale afghane.

La structure du gouvernement sous les talibans

Il sera dirigé par Le chef suprême des talibans, Haibatullah Akhundzada, qui devrait avoir le pouvoir ultime sur un nouveau conseil d’administration et l’un des siens avec l’un de ses adjoints, le mollah Abdul Ghani Baradar, qui sera en charge de la gestion quotidienne du gouvernement taliban en Afghanistan.

Le mollah Baradar a été vu en public car il a été associé aux négociations de paix à Doha, au Qatar. D’un autre côté, Hibatullah Akhundzada s’est éloigné des yeux du public dans un effort pour se modeler sur les lignes du fondateur des talibans, le mollah Omar.

Autres postes clés dans le gouvernement taliban

Un autre dirigeant influent des opérations, Sirajuddin Haqqani, et Mawlawi Mohammad Yaqoob, fils du fondateur du mouvement taliban, le mollah Mohammad Omar, devraient faire partie du gouvernement.

L’Inde et les talibans parlent

Plus tôt cette semaine, les talibans ont contacté l’ambassadeur indien au Qatar Deepak Mittal pour des entretiens. Et au cours d’une conversation de 45 minutes, il a essayé de convaincre l’Inde de ne pas retirer ses diplomates de Kaboul et a assuré une sécurité totale à l’ambassade et aux diplomates indiens. Il a également parlé de l’établissement de relations économiques, commerciales, politiques et culturelles.

Répondant aux questions des médias, lors d’un briefing hebdomadaire jeudi (2 septembre 2021), le porte-parole officiel de la MEA, Arindam Bagchi, a déclaré : « Notre objectif est que le sol afghan ne devrait pas être utilisé pour des activités terroristes contre l’Inde.

L’aéroport va rouvrir

Le chef de l’Autorité de l’aviation civile afghane aurait déclaré qu’il était prêt à signer un contrat avec le Qatar pour gérer les aspects techniques de l’aéroport de Kaboul.

Bien que le principal aéroport de Kaboul soit toujours fermé, les talibans ont promis un passage sûr hors du pays aux étrangers restés sur place ou aux Afghans qui souhaitent partir.

Des informations citant le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ont déclaré que son pays était en pourparlers avec les talibans et en contact avec la Turquie pour apporter un soutien technique au redémarrage de l’aéroport de Kaboul, car cela aidera à obtenir l’aide humanitaire plus rapidement. . Il contribuera également à accélérer les opérations d’évacuation.

