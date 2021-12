Les talibans affirment avoir apporté la sécurité en Afghanistan après le retrait américain malgré l’effondrement économique

Un porte-parole des talibans a récemment félicité le groupe islamiste pour avoir apporté la sécurité en Afghanistan, affirmant qu’il avait fait ce que les États-Unis et d’autres pays n’avaient pas pu faire en 20 ans.

Le ministre afghan des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a déclaré le 23 décembre au réseau Al-Jazeera que les talibans s’en tenaient à l’accord de Doha et a affirmé que l’Afghanistan n’avait pas été utilisé pour préparer des attaques contre les États-Unis.

Muttaqi a reproché au précédent gouvernement afghan d’avoir permis à l’Etat islamique de s’implanter, mais a déclaré que les talibans étaient capables de faire face à la menace pour la sécurité dans un « court délai ».

Il a déclaré qu’au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis le retrait chaotique des États-Unis, les talibans ont « réussi à instaurer le type de sécurité que les États-Unis et les armées de 50 pays n’avaient pas réussi à mettre en place en 20 ans ».

Des soldats américains montent la garde le long d’un périmètre à l’aéroport international de Kaboul, en Afghanistan, le lundi 16 août 2021. (AP Photo/Shekib Rahmani)

« S’ils avaient réussi à atteindre cet objectif, ils auraient considéré cela comme une grande victoire », a déclaré Muttaqi. « Nous avons réussi tout cela par nous-mêmes, et pour cela nous méritons des éloges, pas des sanctions. »

Muttaqi a en outre affirmé que les talibans respectaient les droits de l’homme et « travaillaient pour le peuple ».

« Nous avons hérité d’une économie faible et d’une corruption généralisée du gouvernement précédent », a-t-il déclaré. « Nous voulons construire une économie forte et avoir de bonnes relations avec le monde. »

Un Afghan ramasse des morceaux d’aluminium et de plastique, à Herat, en Afghanistan, le lundi 22 novembre 2021. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Malgré les proclamations de Muttaqi d’une nation sûre, l’économie afghane est au bord de l’effondrement total. Près de 80 % du budget du gouvernement afghan précédent provenait de la communauté internationale. Cet argent, maintenant coupé, a financé des hôpitaux, des écoles, des usines et des ministères.

Les sanctions ont paralysé les banques tandis que l’ONU, les États-Unis et d’autres luttent pour trouver un moyen d’obtenir des centaines de millions de dollars d’aide humanitaire aux Afghans tout en contournant les talibans.

L’Organisation mondiale de la santé a averti que des millions d’enfants en Afghanistan souffrent de malnutrition, tandis que les Nations Unies affirment qu’environ 97% des Afghans vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Des filles afghanes participent à un cours au lycée pour filles Tajrobawai, à Herat, en Afghanistan, le jeudi 25 novembre 2021. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Et malgré les assurances des talibans qu’ils respecteraient les droits des femmes, les lycéennes entre la septième et la douzième année n’ont pas été autorisées à aller à l’école depuis que les talibans ont pris le pouvoir, et de nombreuses femmes fonctionnaires ont été invitées à rester à la maison.

Les responsables talibans ont déclaré qu’ils avaient besoin de temps pour créer des arrangements de ségrégation entre les sexes dans les écoles et les lieux de travail qui correspondent à leur interprétation séparée de l’islam.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.