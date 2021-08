Les talibans apprécient le rire profond du ventre sur le matériel de formation sur la diversité laissé pour compte par l’armée américaine .

de L’Abeille de Babylone :

KABOUL—Selon des sources en Afghanistan, les talibans étaient en train de « rire profondément » au sujet du matériel de formation à la diversité laissé par l’armée américaine précédemment stationnée là-bas. Les combattants talibans ont capturé des livres comme Antiracist Baby, White Fragility et The GayBCs et ont collectivement craqué sur le ridicule de l’idéologie du genre présente dans les œuvres.

Alors que l’armée américaine évacuait rapidement sans plan ni direction apparents, de nombreux documents top-secrets ont été laissés pour compte, des plans de bataille et des tactiques aux livres comme How to Be an Antiracist et Heather Has Two Mommies. Selon des sources, après 24 heures chargées à conquérir tout l’Afghanistan, le matériel a fourni une « pause bien méritée » et des « rires bien mérités ».

“Oh mec, c’est une bonne chose, qu’Allah soit loué”, a déclaré un chef taliban, les larmes aux yeux, alors qu’il lisait Pink is for Boys et Jacob’s New Dress. « Ces combattants américains pensaient qu’ils avaient une chance contre nous ? Pathétique!”

« Regardez ce livre – les Américains pensent qu’il est louable pour un garçon de s’habiller comme une fille ! Pas étonnant qu’ils n’aient pas pu gagner dans une guerre contre nous !

Au moment de la publication, les talibans se donnaient des coups de pied après avoir réalisé qu’ils auraient pu gagner la guerre bien plus tôt s’ils avaient simplement appelé les soldats américains par les mauvais pronoms.

