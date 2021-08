Les talibans attaquent des femmes et des enfants avec des fouets devant l’aéroport de Kaboul alors que les Afghans tentent de fuir | Monde | Nouvelles

Au moins une demi-douzaine d’Afghans ont été blessés dans l’heure qui a suivi l’escalade violente, notamment des blessures graves à une femme et à son enfant. Des milliers de personnes attendent devant l’aéroport de Kaboul pour tenter de sortir du pays depuis que les talibans ont concouru à l’Afghanistan ce week-end.

Un Afghan et ancien sous-traitant du Département d’État a décrit la scène à l’aéroport à Fox News.

Il a dit : « Il y avait des enfants, des femmes, des bébés, des vieilles femmes, ils pouvaient à peine marcher. Ils [are in a] très, très mauvaise situation, je vous le dis.

« Il y avait environ 10 000 ou plus de 10 000 personnes, et ils [were] courir dans l’aéroport… les talibans [were] battre les gens et les gens sautaient de la clôture, du fil de fer accordéon et aussi du mur.

Des images graphiques ont émergé de la scène, d’une mère allongée inconsciente sur la route et d’un jeune enfant dans les bras d’un homme en pleurs, tous couverts de sang après l’attaque.

Pour la première fois, les dirigeants des talibans ont montré leur visage au monde lors d’un point de presse, au cours duquel ils ont garanti qu’ils ne chercheraient aucune « vengeance » contre ceux qui s’étaient opposés à eux.

L’un des dirigeants a déclaré : « L’Émirat islamique – après la liberté de cette nation – ne va venger personne, nous n’avons de rancune contre personne. Nous avons pardonné à quiconque, à tous ceux qui se sont battus contre nous.

Cependant, des soldats qui se sont rendus et qui ont combattu aux côtés de l’Occident ont été exécutés devant leur domicile par des insurgés talibans.

Les dirigeants talibans ont poursuivi en disant que les femmes « peuvent avoir des activités dans différents domaines et servir dans l’éducation et la santé, mais bien sûr dans les cadres [of Sharia law]”.

Mais ces promesses sont tombées à plat, car déjà une femme a été abattue par un combattant taliban pour avoir refusé de porter la burqa.

Une photo a émergé d’une femme de la province de Takhar allongée dans une mare de sang, avec des êtres chers accroupis autour d’elle, après avoir été tuée par un combattant taliban pour avoir été en public sans couvre-chef, selon Fox News.

Les Afghans qui protestaient ont déclaré qu’ils se sentaient abandonnés par le monde après que le président Joe Biden a poursuivi les plans de Donald Trump de retirer toutes les forces américaines du pays.

Le Royaume-Uni a actuellement offert l’asile à 5 000 femmes, enfants et autres groupes vulnérables afghans, et prévoit d’en réinstaller 15 000 autres au cours des cinq prochaines années.

Mais des milliers d’autres citoyens afghans ont désespérément besoin d’aide.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « Je suis fier que le Royaume-Uni ait pu mettre en place cette route pour les aider, eux et leurs familles, à vivre en toute sécurité au Royaume-Uni.

« La meilleure solution pour tout le monde est un Afghanistan qui fonctionne pour tous les Afghans.

« Cela signifie que la communauté internationale se rassemble pour établir des conditions politiques fermes pour la future gouvernance du pays.

“Et cela signifie concentrer nos efforts sur l’augmentation de la résilience de la région au sens large pour éviter une urgence humanitaire.”

Mais beaucoup ont fait valoir que la violence infligée au peuple afghan par les talibans suggère déjà que la future gouvernance du pays ne sera pas celle du pardon, de l’humanité et de l’ordre.