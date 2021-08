Les talibans aux commandes : la lutte pour l’Afghanistan n’est peut-être pas terminée

Les talibans ont enfin atteint Kaboul

Par MAJ GEN NK BHATIA

Les talibans ont enfin atteint Kaboul. Ouvertement, ils semblent avoir le contrôle total de la ville et du pays, bien que des poches de résistance subsistent dans certaines régions, le drapeau de la révolte étant hissé dans la vallée du Panjshir, à seulement 70 km au nord de Kaboul. Les contours d’une nouvelle dispensation ne sont pas encore clairs. Bien que ses combattants talibans armés semblent tenir les postes de contrôle à Kaboul, des poches de résistance contre le nouveau régime et ses politiques continuent de s’envenimer, mais pas ouvertement.

Au-delà de cela, le pays a été plongé dans la tourmente sans feuille de route claire. Le chaos est omniprésent et tous les acteurs, politiques et militaires, se sont attelés à compter leurs jetons, pour le pouvoir de négociation et les enjeux, pour leur survie future et leur pertinence dans les jours à venir.

S’inspirant du passé de l’Afghanistan, les talibans avaient pris le contrôle de l’Afghanistan dans des conditions dramatiques presque similaires en 1996, s’emparant de Kaboul avec beaucoup de jubilation. Il a ensuite commencé à mettre en œuvre une interprétation sévère des lois islamiques qui a dévoilé les horreurs d’un état d’esprit primitif et la mise en œuvre d’une justice instantanée sans aucun contrôle et contrepoids. L’interdiction de toutes les femmes de toutes les sphères de la vie politique afghane, les flagellations et exécutions publiques et l’excision des mains pour des délits mineurs ont révélé les horreurs de leur gouvernance.

Puis ayant été exclus d’un rôle dans la gouvernance de l’Afghanistan, les non-Pustuns se sont ralliés sous un Front uni dirigé par Ahmad Shah Masud, la plupart des groupes du Front uni conservant une identité indépendante.

Diverses factions et les principaux dirigeants qui ont formé le Front uni provenaient de divers groupes composés de minorités afghanes persécutées religieusement des sectes chiites et de minorités ethniques appartenant aux communautés tadjike, ouzbek et hazara. Certains des dirigeants éminents du Front étaient BurhanuddinRabbani, Muhammad Mohaqiq, Karim Khalili, Abdul Rashid Dostum, Haji Abdul Qadeer, Bismillah Khan Mohammadi, Atta Muhammad Nur, Mohammed Daud, Mohammed Fahim, Muhammad Mohaqiq, Ismail Khan et bien d’autres.

Un bon nombre de dirigeants qui ont rejoint le Front sont également issus de groupes de Pustun dont les dirigeants n’étaient pas en phase avec l’idéologie des talibans, l’ex-président Karzaï, dont le père a été assassiné par les talibans et Abdullah Abdullah étant l’un d’entre eux.

Bien qu’issus de groupes et d’idéologies divers, le facteur commun entre tous les groupes anti-talibans était de s’opposer aux talibans et à leur gouvernement qui soit poussé dans la gorge des Afghans par la peur et l’intimidation. financé par et promouvant les intérêts du Pakistan et était étranger à l’ordre social afghan comme d’autres qu’ils avaient renversé dans un effort commun/

Après avoir vaincu les talibans en 2001 avec l’aide et le soutien actifs des États-Unis, de l’Iran, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et de l’Inde, la plupart des dirigeants de l’Alliance du Nord se sont mêlés à divers rôles de gouvernance et de construction de la nation afghane. Un bon nombre de dirigeants de l’ancienne Alliance, comme Abdul Rashid Dostum, ont déployé leurs muscles pour extraire leur livre de chair en empochant des postes lucratifs au sein du gouvernement afghan pour leur propre bénéfice et en remplissant leurs coffres par des contrats lucratifs. De même, quelques autres ont occupé des postes de gouverneur dans leurs provinces respectives. Ils se sont affrontés pour la domination et le contrôle.

Il est devenu difficile pour les deux ex-présidents, Karzai et Ashraf Ghani de contrôler les activités des seigneurs de guerre en raison d’affrontements intragroupes, d’enlèvements, de meurtres et d’autres nuisances les obligeant tous les deux à se dissocier de ces chefs de faction. Un bon nombre de cadres d’anciennes milices ont été désarmés et amalgamés dans l’Armée nationale afghane. En conséquence, la plupart des milices ont été contraintes de se dissoudre et l’influence des seigneurs de guerre s’est dissipée au fil des ans. Néanmoins, quelques-uns comme Dostum, Atta Nur et Ismail Khan ont maintenu leurs cadres de milice.

Dans un mouvement qui a surpris tout le monde, les talibans se sont rapidement déplacés dans la plupart des régions du nord et de l’ouest de l’Afghanistan, y compris Herat et Mazar-e-Sharif, où les anciens chefs de guerre étaient les premières cibles des talibans. Ils ont été soit capturés (comme Ismail Khan) et placés en résidence surveillée, soit ont réussi à s’échapper vers les pays voisins (Abdul Rashid Dostum). D’autres ont rapidement changé de loyauté et se sont alignés sur les talibans pour leur survie.

L’Afghanistan étant renvoyé à une situation similaire à 1996, la résistance au régime taliban d’une partie opposée à leur idéologie est naturelle et attendue. À court terme, il est voué à être mis en sourdine en raison de la peur et des représailles des talibans, mais il finira par s’intensifier contre les dures pratiques religieuses médiévales qui seraient la marque du nouveau régime.

La première salve de protestation contre le nouveau régime a été lancée par nul autre que Amrullah Saleh, qui était le premier vice-président du gouvernement déchu d’Achraf Ghani. Pour ceux qui ne connaissent pas son passé, Amrullah Saleh, alors âgé d’une vingtaine d’années, s’est fait les dents sous la tutelle d’Ahmed Shah Masud en tant que jeune leader de la résistance du Front uni qui a défié les talibans. Il n’est pas seulement anti-taliban, mais n’a jamais hésité à appeler le Pakistan et l’ISI comme la cause première des troubles en Afghanistan. En tant qu’ancien chef du Département national de la sécurité (NDS), il a défié les talibans dans leur bastion et les a affrontés avec succès dans de multiples opérations. Il connaît leur modus operandi et leur stratégie et est le plus qualifié pour mener la bataille contre les talibans.

Son évasion dans la vallée du Panjshir, symbole de la résistance aux talibans dans les années 1990, pour annoncer la mise en place d’un Front de résistance contre les talibans en étroite association avec Ahmed Masud, le fils du légendaire Ahmed Shah Masud et de l’ancien ministre de la Défense Bismillah Mohammadi n’est qu’une première étape en ouvrant un front contre les talibans.

Dans l’état actuel des choses, le Front de résistance peut sembler fragile et dépourvu de beaucoup de force militaire. Mais ce n’est qu’une question de jours avant que tous les anciens soldats de l’Armée nationale afghane qui se sont échappés et se sont fondus dans l’arrière-pays craignant les représailles des talibans, et tous les autres persécutés par les talibans, ne se replient sous la direction du Front de résistance pour combattre les talibans. Comme à ce jour, le Front de résistance peut manquer d’un protagoniste majeur comme les États-Unis, qui avaient soutenu le Front uni pendant le premier régime des talibans avec une assistance militaire et économique, mais ce ne serait qu’une question de temps lorsque de nouveaux contours d’alignement des intérêts commenceraient à émerger. pour que le Front de Résistance se forme comme une force formidable.

De même, les anciens seigneurs de la guerre peuvent sembler avoir changé leur alliance avec les talibans, mais à long terme, leur survie dépendrait de leur réarmement et de leur libération des talibans. Changer de loyauté en Afghanistan n’est pas rare et dépend de la prime accordée pour gagner de telles loyautés.

Et surtout, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras et les Aimeks forment un peu moins de la moitié de la population afghane. Les Tadjiks et les Ouzbeks dominent Kaboul et les régions au nord, y compris la vallée du Panjshir. Les Tadjiks sont instruits et économiquement dominants. C’est dans cette communauté que la Force de Résistance cherchera à puiser sa force pour une survie immédiate. S’opposer aux talibans ce serait naturel.

Les jours à venir ne sont pas de bon augure pour l’Afghanistan avec la situation qui mijote. Avec un mouvement de résistance en cours dans la vallée du Panjshir, ce n’est qu’une question de temps qu’il s’étende à d’autres régions du pays.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

