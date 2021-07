Les talibans avancent en Afghanistan, prennent le contrôle de plusieurs villes ; L’Inde retire ses diplomates de Kandahar

L’agression des talibans se poursuit alors qu’ils prennent le contrôle de villes clés d’Afghanistan et ce ne sera qu’une question de temps avant que Kaboul ne leur tombe dessus. Dans un tel scénario, l’Inde devra fermer son ambassade à Kaboul. (Source de la photo : .)

Les talibans tentant de gagner plus de territoires à l’intérieur de l’Afghanistan peu de temps après le retrait des forces des États-Unis et de l’OTAN et l’augmentation de la violence, l’Inde a décidé de retirer ses diplomates de ce pays déchiré par la guerre.

« Plus de 100 districts sont tombés sous le contrôle des talibans depuis le retrait américain d’Afghanistan. Il est très important de se rappeler que les forces de sécurité afghanes sont actuellement sur la défensive jusqu’à présent, mais elles commenceront bientôt à attaquer », a déclaré le journaliste basé à Kaboul Amir Akbari à Financial Express Online.

Selon le vétéran de l’armée indienne, le général de division Nalin Bhatia, « l’avancée rapide des talibans aurait sûrement énervé l’Iran et d’autres pays du nord, y compris la Russie. Le fait que les soldats au sol des talibans ont continué d’avancer alors que les délégations talibanes et afghanes pour la paix étaient à Téhéran pour essayer de négocier montre que les talibans ont poursuivi sans relâche leur quête pour prendre le contrôle de l’Afghanistan au plus tôt, la mascarade des pourparlers des talibans avec diverses parties prenantes malgré tout. »

L’Inde a récemment joué un rôle actif pour protéger ses intérêts en Afghanistan. Cependant, le mouvement indien continue de reposer sur les épaules d’autres, principalement l’Iran et la Russie, en plus du régime actuel dirigé par le président Ashraf Ghani.

« Avec l’effondrement imminent du gouvernement actuel dans les jours à venir, il serait naïf de supposer que les pays sur lesquels l’Inde mise pour un soutien en Afghanistan l’aideraient beaucoup, car la sécurisation de leurs propres intérêts avec le nouveau régime serait primordiale » Le major-général Bhatia est d’avis.

Au cours du week-end, dans le cadre du plan d’urgence de l’Inde, près de 50 membres du personnel diplomatique, dont le personnel de l’ITBP également, ont été évacués du consulat situé à Kandahar. Selon les rapports, le consulat indien n’est pas fermé ; il continue de fonctionner avec le personnel local.

L’Inde surveille de près et examine la situation qui est très volatile et fluide et est prête avec un plan d’urgence pour répondre aux défis dans les 48 à 72 heures.

Réponse du ministère des Affaires étrangères (MEA) :

En réponse aux questions des médias concernant la situation en Afghanistan, le porte-parole officiel du MEA Arindam Bagchi a déclaré : « En raison des combats intenses près de la ville de Kandahar, le personnel basé en Inde a été ramené pour le moment, car la sûreté et la sécurité de notre personnel est primordial.

Soulignant que l’évacuation du personnel indien était purement temporaire, le porte-parole a ajouté : « Le travail au consulat indien se poursuit par l’intermédiaire de nos membres du personnel local. L’évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan est surveillée de très près.

Selon MEA, « l’Inde reste attachée à un Afghanistan pacifique, souverain et démocratique. Toutes les dispositions sont en place pour fournir des visas et des services consulaires par l’intermédiaire de l’ambassade à Kaboul.

Les talibans continuent d’avancer

L’agression des talibans se poursuit alors qu’ils prennent le contrôle de villes clés d’Afghanistan et ce ne sera qu’une question de temps avant que Kaboul ne leur tombe dessus. Dans un tel scénario, l’Inde devra fermer son ambassade à Kaboul. Jusqu’à présent, le personnel diplomatique indien travaille dans les missions indiennes situées à Kaboul et à Mazar-e-Sharif. Les missions de Heart et Jalalabad étaient déjà fermées en 2020.

Vue de Kaboul

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le journaliste basé à Kaboul, Amir Akbari, a déclaré : « À l’heure actuelle, la situation sécuritaire dans l’ensemble de l’Afghanistan est pire et elle empire de plus en plus. Les talibans gagnent plus de territoire dans tout le pays, principalement dans le nord de l’Afghanistan. La plupart des districts sont tombés aux mains des talibans sans aucun affrontement, ce qui a suscité une grande inquiétude chez la population locale, car les forces de sécurité afghanes s’échappent des districts et les talibans prennent le contrôle des districts sans affrontements.

Selon le journaliste basé à Kaboul, « les talibans ne sont pas en mesure de prendre le contrôle des grandes villes du pays. À l’heure actuelle, les pourparlers de paix n’ont pas encore lieu, mais la préparation des pourparlers de paix est en cours. Les talibans veulent parler à un niveau plus élevé tout en ayant des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, car les talibans contrôlent plus de 150 districts sur 390 dans tout le pays.

« Les anciens combattants moudjahidines qui ont combattu la Russie et les talibans arment maintenant leur groupe et combattent actuellement les combattants talibans dont la présence dans leurs provinces est très importante sans leur soutien. Je suis sûr que les talibans prendraient le contrôle de plus de zones, mais leur combattant local a défendu leur province et a empêché les talibans de gagner plus de zones.

Ainsi, le régime des combattants des milices locales ou des anciens moudjahidin est excellent et ils combattent actuellement les talibans dans tout le pays », a déclaré M. Amir Akbari.

Opinions d’experts sur la situation et la décision de l’Inde d’augmenter le personnel de Kandahar

« La fermeture du consulat de Kandahar est une décision qui était inévitable. Kandahar borde le Pakistan à l’est et le Baloutchistan au sud et, avec la province voisine de Helmand, constitue le cœur même des talibans. La province de Kandahar est classée comme extrêmement dangereuse et est interdite à tout mouvement sans planification, AV et escorte armée », a déclaré à Financial Express Online le colonel Ronnie Rajkumar, vétéran de l’armée indienne, avec une vaste expérience au sol de 11 ans en Afghanistan et dans la région.

« Pendant tout mon mandat en Afghanistan, il n’y a eu aucune attaque contre le consulat alors que des attaques ont été menées contre l’ambassade indienne à Kaboul et les consulats indiens à Jalalabad, Herat et Mazar-e-Sharif.

Soutien des Afghans locaux ?

«Je ne peux vraiment pas dire. Le fonctionnement quotidien du consulat indien ne sera pas affecté de manière sérieuse, car un personnel afghan très compétent et formé se mettra désormais en place de manière transparente. Il s’agit d’une éventualité sur laquelle chaque organisation internationale travaillant en Afghanistan planifie et travaille », estime le colonel Rajkumar, qui a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller divisionnaire pour la sécurité basé à Kaboul.

«Cependant, il pourrait y avoir un revers pour les opérations de collecte de renseignements indiens et pourrait temporairement entraver la surveillance et le contrôle de la région transfrontalière immédiate. Notre coopération et notre compréhension avec la Direction nationale afghane de la sécurité (NDS) sont très bonnes, donc certaines dispositions ont peut-être été prises là-bas pour combler ce vide », ajoute-t-il.

Partageant son point de vue, le vétéran de l’armée indienne, le major-général Nalin Bhatia, a déclaré: «Le déroulement des événements en Afghanistan après l’annonce par les États-Unis de son retrait n’a pas été imprévu. Deux événements majeurs semblent avoir renversé la situation en faveur des talibans beaucoup plus rapidement que prévu. L’abandon brutal de la base aérienne de Bagram près de Kaboul, qui était le centre névralgique des opérations américaines et alliées en Afghanistan et l’échéance fixée par le président Biden au 31 août pour quitter l’Afghanistan. C’était une indication suffisante pour que les talibans déchaînent leur colère et reprennent leur avance impitoyable pour rétablir leur contrôle sur la campagne.

« Dans un mouvement qui a surpris beaucoup de gens, l’assaut des talibans s’est concentré sur les régions du nord qui ont été traditionnellement opposées aux talibans en raison de la population ethnique de la région composée principalement de Tadjiks et d’Ouzbeks. L’avancée rapide des talibans dans les régions du Nord montre qu’il s’agissait d’un geste calculé de la part de ses dirigeants pour d’abord prendre le contrôle de territoires qui pourraient constituer un défi pour son autorité. Dans le même souffle, les talibans ont été en mesure d’atténuer l’influence de puissants chefs de guerre tadjiks et ouzbeks qui auraient pu résister à son avancée et à l’établissement de son autorité », observe le major-général Bhatia.

« Le rythme rapide des talibans pour consolider leur emprise sur l’Afghanistan a laissé l’Inde dans une position précaire. Après avoir été un défenseur d’un processus de paix « dirigé par les Afghans et détenu par les Afghans », la position de l’Inde trouve peu d’écho lorsque l’Afghanistan regarde fixement le canon de l’arme des talibans. La décision indienne d’évacuer son personnel de Kandahar, un bastion des talibans, montre seulement que la présence de l’Inde à Kaboul et à Mazar-e-Sharif serait très menacée dans les jours à venir », ajoute-t-il.

Selon le major-général Bhatia, « l’Inde devra en fin de compte prendre un nouveau départ et faire face directement au changement de régime, malgré le schisme passé qui existait entre les deux parties. Il est peu probable qu’une telle décision soit facile mais pas impossible, étant donné que les talibans et les États-Unis se sont également assis à la même table pour négocier un accord de paix. »

