Les talibans battent maintenant les gens pour avoir porté des vêtements de style occidental en Afghanistan – RedState ⋆ .

Le conditionnement anti-occidental de la population a commencé alors que des rapports ont émergé d’Afghanistan selon lesquels les talibans battaient des gens qui se faisaient prendre en train de porter des vêtements qui semblaient venir d’Amérique.

Selon le New York Post, des rapports ont fait état de combattants talibans fouettant de jeunes Afghans portant des vêtements tels que des jeans sous prétexte qu’ils manquent de respect à l’islam :

Les jeunes hommes ont déclaré que les insurgés les ont accusés de manquer de respect à l’islam avec leurs choix vestimentaires. Un journaliste du journal afghan Etilaatroz a également déclaré qu’il avait été battu au cours du week-end pour ne pas porter de « vêtements afghans ». Des rapports similaires ont émergé sur les réseaux sociaux de jeunes hommes afghans ciblés pour avoir porté des t-shirts. Un responsable taliban a déclaré que le groupe était toujours en train de déterminer un code vestimentaire pour les hommes – une semaine après avoir repris le contrôle de l’Afghanistan.

De manière plus prévisible, le code vestimentaire pour les femmes a déjà pris des virages prévisibles car elles ont été forcées de porter la burqa. Le Post a rapporté que le prix d’une burqa a maintenant augmenté en même temps que la demande.

Ce que nous voyons maintenant n’est rien de moins que le reconditionnement du peuple afghan en anti-occidentaux loyaux. En éliminant toute influence, les talibans peuvent instituer des tendances et des lois qui non seulement aident à maintenir la population en ligne, mais aussi potentiellement à créer des partisans fidèles et de nouvelles recrues. De plus, un code vestimentaire strict et des comportements imposés permettent aux talibans de se fondre dans la population locale, ce qui rend beaucoup plus difficile de les combattre en cas d’escarmouche.

Ceux qui enfreignent ces règles sont traités à tout, des coups aux exécutions, comme les rapports ont déjà commencé à nous le dire. Cela ne parle pas bien des promesses faites par les talibans concernant l’amnistie et les droits des femmes. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché les administrateurs scolaires de brûler les dossiers scolaires appartenant aux filles afin de les protéger de l’organisation terroriste populaire pour l’esclavage sexuel.

Il est probable que les talibans ne tiendront pas leurs promesses et ne soumettront pas la population à une loi stricte de la charia, ce qui est leur objectif ultime, non seulement pour l’Afghanistan, mais pour le monde. Pour promulguer ce genre de lois, ils ne peuvent pas faire de place aux idées occidentales comme les droits des femmes. L’assujettissement, la conversion ou la mort est le nom du jeu des talibans et nous pouvons déjà le voir se produire avec ces rapports de coups déjà en cours.