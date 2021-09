Les talibans cachent des étudiantes universitaires derrière des rideaux – « Vous ne pouvez pas étudier par peur ! » | Monde | Nouvelles

Des images bouleversantes ont été publiées dans une université afghane, montrant des femmes se cachant derrière un rideau. Les photos auraient été prises à l’université Ibn-e Sina de Kaboul. Les femmes qui fréquentent les universités afghanes privées sont désormais tenues par les talibans de porter une abaya et un niqab couvrant leur visage.

Dans les universités, les talibans ont suggéré que les étudiantes ne devraient être instruites que par des femmes et sinon, des « vieillards » de bonne moralité pourraient leur enseigner.

Un décret publié par le groupe militant stipule : « Les universités sont tenues de recruter des enseignantes pour les étudiantes en fonction de leurs installations. »

Aaina, une étudiante universitaire afghane, a parlé de la situation où les étudiantes sont obligées d’entrer à l’université par des entrées séparées pour les hommes.

Elle a dit à i News : « Je suis allée à l’université aujourd’hui, mais [out of] 50 élèves dans une classe, seuls trois sont venus.

“Je suis très faché. Notre cours est réservé aux filles… mais notre entrée était séparée [to male students].

« Nous sommes entrés à l’université dans la peur et les frissons.

« Nous avions peur que les talibans viennent dans notre université. Nous sommes rentrés bientôt à la maison et n’avons même pas étudié.

« Le droit à l’éducation [has been] enlevé de nous les filles. Notre seul endroit [now] est à la maison. Les filles ne peuvent pas y aller [to study] sans peur.”

LIRE LA SUITE : « Ne laissez aucun Américain de côté ! » Biden chahuté par un public furieux

La semaine dernière, selon des informations locales, une policière enceinte a été abattue par les talibans, le groupe nie avoir quelque chose à voir avec sa mort.

Le porte-parole des talibans Zabiullah Mujaheed a déclaré : « Nous sommes au courant de l’incident et je confirme que les talibans ne l’ont pas tuée, notre enquête est en cours.

BBC News a rapporté que Banu Negar avait été tuée devant son mari et ses enfants.