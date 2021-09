Les talibans “chasse les Américains”, déclare la future maman californienne en Afghanistan

in

Une femme enceinte nommée Nasria, une Californienne de 25 ans, s’est envolée pour l’Afghanistan en juin pour rendre visite à sa famille et se marier. Début septembre, elle restait l’une des quelque 100 à 200 Américains laissés pour compte dans le retrait chaotique des forces américaines, selon un rapport.

Maintenant que l’armée américaine est partie, les talibans « chassent les Américains », a-t-elle déclaré à Voice of America.

“Je me dis : ‘Est-ce que je vais rentrer chez moi ? Est-ce que je vais finir par vivre ici ? Est-ce que je vais finir par mourir ici ? Que va-t-il se passer ?” Nasria, qui a demandé à être désignée uniquement par son prénom pour des raisons de sécurité, a déclaré.

« Apparemment, ils sont [the Taliban] faire du porte-à-porte… essayer de voir si quelqu’un a un passeport bleu”, a-t-elle déclaré.

Alors que le pays tombait aux mains des talibans, Nasria et son mari, un ressortissant afghan, se sont précipités vers l’aéroport surpeuplé et chaotique de Kaboul dans le but d’évacuer.

“C’était si difficile de prendre l’avion. Il y a eu quelques jours où nous avons dû dormir dans la rue”, a-t-elle déclaré. “Les gens marchaient littéralement sur les gens. C’est à quel point c’était mauvais.”

Des militaires américains affectés à la 82e division aéroportée se préparent à monter à bord d’un avion C-17 Globemaster III de l’US Air Force à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, Afghanistan, le 30 août 2021. (Photo de l’US Air Force via Associated Press)

La situation à l’aéroport semblait surréaliste, a-t-elle déclaré à la publication.

“Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça de ma vie”, a-t-elle déclaré. “C’était comme littéralement une scène de film.”

Elle a déclaré que le département d’État américain lui avait dit “Vous serez pris en charge” après l’annulation du vol qu’elle avait réservé pour retourner aux États-Unis.

Elle a déclaré qu’elle et son mari avaient essayé de se rendre à l’endroit spécifié pendant 12 à 13 heures, mais que les talibans les avaient bloqués sous la menace d’une arme alors même qu’elle leur avait montré son passeport américain.

Des combattants talibans sont assis à l’arrière d’une camionnette à l’aéroport de Kaboul le 31 août 2021. (.)

“Nos troupes étaient littéralement à la porte, attendant que nous continuions à marcher et elles nous ont bloqués”, a-t-elle déclaré.

À un moment donné, frustrée, elle a marché aussi vite qu’elle le pouvait devant les forces de sécurité talibanes, mais ils « ont commencé à tirer juste à côté de ma jambe et m’ont dit de revenir ou ils me tireraient dessus ».

Et bien que son mari ait supplié les talibans de la laisser partir sans lui, elle a refusé, révélant qu’elle était enceinte.

“Mon enfant va avoir besoin d’un père et je vais avoir besoin d’un mari à mes côtés”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle savait qu’une fois qu’elle aurait quitté l’Afghanistan, elle ne reviendrait jamais.

Bien que le département d’État lui ait dit qu’ils trouveraient un moyen de la faire sortir du pays, elle a déclaré qu’elle perdait espoir.

“Si j’étais à seulement 15 pas de l’aéroport et qu’on me disait que les gens vont sortir de l’aéroport pour me chercher, alors quel espoir suis-je censé avoir maintenant ?”

L’administration Biden a été largement critiquée non seulement pour les efforts frénétiques de retrait et d’évacuation qui ont rendu les troupes vulnérables aux bombardements qui ont tué 13 militaires américains, mais aussi pour avoir laissé des Américains sur place alors que le dernier avion est parti mardi.