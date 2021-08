Les talibans ciblent l’armée fantôme d’Intel US ⋆ 10z viral

par Pepe Escobar, The Unz Review :

Le bombardement de l’aéroport de Kaboul montre qu’il y a des forces obscures en Afghanistan, prêtes à perturber une transition pacifique après le départ des troupes américaines. Mais qu’en est-il de la propre « armée fantôme » du renseignement américain, amassée au cours de deux décennies d’occupation ? Qui sont-ils et quel est leur programme ?

Nous avons donc le directeur de la CIA William Burns qui se déploie en hâte à Kaboul pour solliciter une audience avec le chef des talibans Abdul Ghani Baradar, le nouveau dirigeant potentiel d’une ancienne satrapie. Et il le supplie littéralement de prolonger un délai sur l’évacuation des avoirs américains.

La réponse est un « non » catégorique. Après tout, la date limite du 31 août a été fixée par Washington lui-même. L’étendre ne signifierait que l’extension d’une occupation déjà vaincue.

Le ‘M. Burns va à Kaboul’ La câpre fait désormais partie du folklore du cimetière des empires. La CIA ne confirme ni ne nie que Burns a rencontré le mollah Baradar ; un porte-parole des talibans, délicieusement diversionniste, a déclaré qu’il n’était “pas au courant” d’une telle rencontre.

Nous ne connaîtrons probablement jamais les termes exacts discutés par les deux participants improbables – en supposant que la réunion ait jamais eu lieu et qu’il ne s’agisse pas d’une désinformation grossière.

Pendant ce temps, l’hystérie publique occidentale est avant tout centrée sur la nécessité impérative d’extraire tous les « traducteurs » et autres fonctionnaires (qui étaient de facto des collaborateurs de l’OTAN) de l’aéroport de Kaboul. Pourtant, un silence tonitruant enveloppe ce qui est en fait la vraie affaire : l’armée de l’ombre de la CIA laissée pour compte.

L’armée fantôme est constituée de milices afghanes créées au début des années 2000 pour s’engager dans la « contre-insurrection » – ce bel euphémisme pour les opérations de recherche et de destruction contre les talibans et al-Qaïda. En chemin, ces milices ont pratiqué, en masse, ce combo sémantique proverbial normalisant le meurtre : les « exécutions extrajudiciaires », généralement une suite aux « interrogatoires renforcés ». Ces opérations étaient toujours secrètes selon le livre de jeu classique de la CIA, garantissant ainsi qu’il n’y avait jamais de responsabilité.

Maintenant, Langley a un problème. Les talibans ont maintenu des cellules dormantes à Kaboul depuis mai, et bien plus tôt que cela dans certains organismes gouvernementaux afghans. Une source proche du ministère de l’Intérieur a confirmé que les talibans avaient effectivement réussi à mettre la main sur la liste complète des agents des deux principaux stratagèmes de la CIA : la Khost Protection Force (KPF) et la National Directorate of Security (NDS). Ces agents sont les principales cibles des talibans aux postes de contrôle menant à l’aéroport de Kaboul, et non des « civils afghans » aléatoires et impuissants qui tentent de s’échapper.

Les talibans ont mis en place une opération ciblée assez complexe à Kaboul, avec beaucoup de nuances – permettant, par exemple, le libre passage à certains membres des forces spéciales de l’OTAN, qui se sont rendus en ville à la recherche de leurs ressortissants.

Mais l’accès à l’aéroport est désormais bloqué pour tous les ressortissants afghans. L’attentat suicide à la voiture piégée d’hier a introduit une variable encore plus complexe : les talibans devront mettre en commun toutes leurs ressources de renseignement, rapidement, pour combattre tous les éléments qui cherchent à introduire des attaques terroristes nationales dans le pays.

Le Centre norvégien d’analyses mondiales RHIPTO a montré comment les talibans disposent d’un « système de renseignement plus avancé » appliqué à l’Afghanistan urbain, en particulier à Kaboul. Le « frapper à la porte des gens » qui alimente l’hystérie occidentale signifie qu’ils savent exactement où frapper lorsqu’il s’agit de trouver des réseaux de renseignement collaborationnistes.

Il n’est pas étonnant que les groupes de réflexion occidentaux soient en larmes à quel point leurs services de renseignement seront minés à l’intersection de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud. Pourtant, la réaction officielle discrète s’est réduite au fait que les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié une simple déclaration annonçant qu’ils étaient “profondément préoccupés par les informations faisant état de représailles violentes dans certaines parties de l’Afghanistan”.

Blowback est en effet une garce. Surtout quand vous ne pouvez pas le reconnaître pleinement.

De Phénix à Oméga

Le dernier chapitre des opérations de la CIA en Afghanistan a commencé alors que la campagne de bombardement de 2001 n’était même pas terminée. Je l’ai vu par moi-même à Tora Bora, en décembre 2001, lorsque les forces spéciales sont sorties de nulle part équipées de téléphones satellites Thuraya et de valises pleines d’argent. Plus tard, le rôle des milices « irrégulières » dans la défaite des talibans et le démembrement d’al-Qaïda a été célébré aux États-Unis comme un énorme succès.

L’ancien président afghan Hamid Karzaï était, à son actif, dans un premier temps opposé à la mise en place de milices locales par les forces spéciales américaines, axe essentiel de la stratégie de contre-insurrection. Mais à la fin, cette vache à lait était irrésistible.

Un profiteur central était le ministère afghan de l’Intérieur, avec le projet initial fusionné sous les auspices de la police locale afghane. Pourtant, certaines milices clés ne relevaient pas du ministère, mais relevaient directement de la CIA et du Commandement des forces spéciales américaines, rebaptisé plus tard le tristement célèbre Joint Special Operations Command (JSOC).

Inévitablement, la CIA et le JSOC se sont livrés à une lutte pour le contrôle des meilleures milices. Cela a été résolu par le Pentagone qui a prêté des forces spéciales à la CIA dans le cadre du programme Omega. Sous Omega, la CIA a été chargée de cibler les renseignements et les opérations spéciales ont pris le contrôle du muscle au sol. Omega a fait des progrès constants sous le règne de l’ancien président américain Barack Obama : cela ressemblait étrangement à l’opération Phoenix de l’ère vietnamienne.

Il y a dix ans, l’armée de la CIA, surnommée Counter-terrorist Pursuit Teams (CTPT), comptait déjà 3 000 hommes, payés et armés par le combo CIA-JSOC. Il n’y avait rien de « contre-insurrectionnel » là-dedans : il s’agissait d’escadrons de la mort, un peu comme leurs homologues précédents en Amérique latine dans les années 1970.

En 2015, la CIA a demandé à son unité sœur afghane, la Direction nationale de la sécurité (NDS), d’établir de nouvelles formations paramilitaires pour, en théorie, combattre l’EIIS, qui a ensuite été identifié localement comme ISIS-Khorasan. En 2017, le chef de la CIA de l’époque, Mike Pompeo, a mis Langley dans une overdrive afghane, ciblant les talibans mais aussi al-Qaïda, qui à l’époque s’était réduit à quelques dizaines d’agents. Pompeo a promis que le nouveau concert serait « agressif », « impitoyable » et « implacable ».

Ces ‘acteurs militaires’ obscurs

Le rapport le plus précis et le plus concis sur les paramilitaires américains en Afghanistan est sans doute celui d’Antonio de Lauri, chercheur principal au Chr. Michelsen Institute, et Astrid Suhrke, chercheuse principale émérite également à l’Institut.

