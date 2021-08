Les talibans continuent de s’emparer d’une grande quantité d’armes américaines

25/08/2021

Un nombre croissant de combattants talibans en Afghanistan ils ont échangé leurs vieux canons de guérilla contre des équipements américains plus modernes. Ces derniers jours, des photos de ces combattants les montrent portant des fusils et des mitrailleuses fabriqués aux États-Unis, et même conduisant des camionnettes Ford Ranger. Les autres équipements capturés par les talibans comprennent des drones militaires, des hélicoptères, des véhicules blindés, des appareils biométriques et des lunettes de vision nocturne.

A l’origine, le gouvernement de Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars en équipement pour armer les forces afghanes. Mais avec l’effondrement du gouvernement afghan au cours de la semaine dernière, ces armes équipent désormais un tout nouvel ensemble de propriétaires.

Parmi ces armes figurent les fusils d’assaut M16A4 et la mitrailleuse moyenne M240., selon .. Les combattants auraient échangé leurs armes de type AK-47 contre celles qu’ils ont capturées à l’armée nationale afghane et à la police nationale afghane. De plus, comme le montrent les vidéos YouTube, le chaos du rappel a laissé une variété d’armes inconnues … juste assises pour les ramasser.